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Την πρόθεσή του ΑΚΕΛ να καταθέσει πρόταση νόμου σχετικά με το επίμαχο θέμα του συστήματος διορισμού, εξέφρασε ο βουλευτής του, Χρίστος Χριστοφίδης.

Μιλώντας ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, στην οποία παρούσα είναι η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι σκοπός της εν λόγω πρότασης νόμου είναι η συνέχιση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Κι αυτό, όπως εξήγησε, διότι του χρόνου θα δημιουργηθεί ένα χάος με τις αλλαγές που προωθούνται αλλά και διότι το υφιστάμενο σύστημα δίνει την ευκαιρία σε νέους εκπαιδευτικούς να εισέλθουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την εργασία σε εκπαιδευτικούς που έχουν την εμπειρία της διδασκαλίας και της τάξης.

Ο κ. Χριστοφίδης απευθυνόμενος στην υπουργό Παιδείας της ανέφερε: “Θα μας ευγνωμονείτε που θα σας γλυτώσουμε από ένα τεράστιο χάος”.