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Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε και για την επιτροπή Παιδείας της Βουλής, η οποία σύντομα επανέρχεται στις εργασίες της.

Ερωτηθείς σχετικά ο πρόεδρος της, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε στον «Φ» ότι η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής μετά το πέρας της θερινής περιόδου, έχει οριστεί για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με αποκλειστικό θέμα την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία υπενθυμίζεται είναι ορισμένη για τις 7 Σεπτεμβρίου για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης και για τις 14 του μήνα για τους μαθητές Δημοτικής.

Για το θέμα θα ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής Παιδείας, η αρμόδια υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας τις πολιτικές και τα δεδομένα για το νέο σχολικό έτος και απαντώντας σε ερωτήματα βουλευτών.

Αναφορικά με άλλα, εξίσου σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα απασχολήσουν την Επιτροπή το προσεχές διάστημα, ο κ. Σαββίδης εστίασε ιδιαίτερα στο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να κλείσει πριν από τις 20 Δεκεμβρίου, στην ανάγκη αλλά και στις κυβερνητικές εξαγγελίες για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξητική τάση του μαθητικού πληθυσμού, ενώ πολύ σημαντικά θα είναι και τα θέματα πολιτισμού. Εξ ου και άμεσα, η Επιτροπή θα έχει προσκεκλημένη και τη νέα υφυπουργό Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, έχει ήδη καταρτιστεί το πρόγραμμα επισκέψεων της επιτροπής Παιδείας σε σχολεία, όπου τα μέλη της θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν διά ζώσης για τη λειτουργία τους, τις πρακτικές τους καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.