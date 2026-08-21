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Διάλογο με τους κατοίκους των τριών δημοτικών του διαμερισμάτων ανοίγει ο Δήμος Λάρνακας, προκειμένου να ενημερώσει για την πρόθεση αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου, αλλά και να καταγράψει απόψεις.

Ήδη έχουν προγραμματιστεί τρεις ανοιχτές συγκεντρώσεις, μετά την εξαγγελία του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκπόνηση νέου Τοπικού Σχεδίου. Στις συγκεντρώσεις θα συμμετέχει το πολεοδομικό γραφείο ALA Planning Partnership Consultancy.

Αυτές θα πραγματοποιηθούν:

1η Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιβαδιών

3 Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Ορόκλινης

7 Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ. στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια των ανοιχτών συγκεντρώσεων θα παρουσιαστεί η διαδικασία εκπόνησης του νέου Τοπικού Σχεδίου, το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, καθώς και οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού. Επιπρόσθετα, θα γίνει ανάλυση των υφιστάμενων πολεοδομικών ζωνών, καθώς και οι προκλήσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική ανάπτυξη της κάθε περιοχής.

Οι πολίτες που θα παρευρεθούν θα μπορούν, σύμφωνα με το Δήμο Λάρνακας, να καταθέσουν απόψεις για τη μορφή της πολεοδομικής ανάπτυξης και το μέλλον της πόλης της Λάρνακας, των Λιβαδιών και της Ορόκλινης. «Μιλούμε για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης που θα καθορίσει και πολιτικές, όχι μόνο ποιες είναι οικιστικές περιοχές και ποιες όχι. Θα περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης, αλλά και πρασίνου, οπόταν είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις, για να ενημερωθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας, το νέο Τοπικό Σχέδιο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία «για να διαμορφώσουμε από κοινού το όραμα για τη Λάρνακα των επόμενων χρόνων: μια πόλη σύγχρονη, βιώσιμη και ανθρώπινη που αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές της και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται σε αυτήν».