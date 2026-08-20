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Έπειτα από καθυστερήσεις, που ξεπερνούν τα 10 χρόνια, ξεκίνησε επιτέλους η πολυπόθητη ανάπλαση της ιστορικής συνοικίας του Άη Γιάννη, μίας από τις πιο παραδοσιακές της Λάρνακας. Σε δύο χρόνια, με την προϋπόθεση πως δεν θα καταγραφούν καθυστερήσεις λόγω των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή, η υποβαθμισμένη συνοικία θ’ αλλάξει ριζικά μορφή, αλλά και προοπτικές. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη ανακαινίσεις παραδοσιακών σπιτιών, ενώ σ’ ένα από αυτά άνοιξε το τελευταίο διάστημα εστιατόριο, που προσελκύει πολύ κόσμο στην περιοχή, η οποία παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια εικόνα εγκατάλειψης.

Οι εργασίες για την ανάπλαση του Άη Γιάννη ξεκίνησαν αρχές Αυγούστου από την εταιρεία MILTIADES NEOPHYTOU CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS & DEVELOPERS LIMITED, που ανέλαβε άλλα τρία έργα τα τελευταία χρόνια στη Λάρνακα (ανάπλαση πλατειών Αλκής – Ακρόπολης, ανάπλαση εμπορικού κέντρου και Παττίχειο Πάρκο). Το κόστος των εργασιών, που θα έχουν διάρκεια 24 μηνών, εκτιμήθηκε σε €6.272.000 πλέον Φ.Π.Α. και θα συγχρηματοδοτηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λάρνακας.

Σε αυτό το στάδιο γίνονται έργα σε πάρκο της περιοχής, ενώ ο Δήμος Λάρνακας έχει προγραμματίσει συνάντηση με τους κατοίκους την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις κατασκευαστικές φάσεις και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών. «Θα ενημερώσουμε τους κατοίκους για κλείσιμο κάποιων δρόμων που θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου και για τις διευκολύνσεις που θα τους δοθούν», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, υποδεικνύοντας πως πρόκειται για ένα έργο που θ’ αναβαθμίσει σημαντικά την ενορία του Αγίου Ιωάννη.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν εργασίες σ’ ολόκληρο το εύρος της συνοικίας, που καταλαμβάνει έκταση περίπου 23.000 τ.μ. Το έργο προβλέπει ανακατασκευή και βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, διαπλάτυνση πεζοδρομίων με εφαρμογή πλακοστρώσεων, δημιουργία μεγάλης κεντρικής πλατείας και μικρότερων πλατειακών χώρων, καθώς και νέους χώρους στάθμευσης. Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθούν νέος φωτισμός και σύγχρονος αστικός εξοπλισμός, ενώ θα ενισχυθεί σημαντικά το πράσινο.

Στα σχέδια περιλαμβάνεται και πεζοδρόμηση του άξονα Αγίου Ιωάννη – Μητρόπολης – Τεμένους και συνένωση δημόσιων πλατειακών χώρων. Στην περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνονται σημαντικά σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, το παραδοσιακό λουτρό και η βρύση, καθώς και το Τέμενος Τούζλα.

Ο σχεδιασμός του έργου, σύμφωνα με τους μελετητές (Polytia armos), βασίζεται στις αρχές της αστικής βιώσιμης κινητικότητας, με την προτεραιότητα να δίδεται στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στην αναζωογόνηση του ιστορικού πυρήνα της ενορίας Αγίου Ιωάννη, μέσω της ενίσχυσης της αρχιτεκτονικής, κοινωνικής και ιστορικής αξίας της περιοχής, η οποία αποτελεί διαχρονικά σημαντικό πόλο θρησκευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται πως το έργο βρισκόταν στον πάγο, κυρίως λόγω της εύρεσης αρχαιοτήτων κατά τις εργασίες για το αποχετευτικό σύστημα.