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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα μέσα στον Αύγουστο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητούν νέα βάση ζωής σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχέδιο επιστροφής τους στα βασιλικά καθήκοντα.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ σκοπεύουν να εγκατασταθούν σε ιδιωτική, μη βασιλική κατοικία στην περιοχή γύρω από το Λονδίνο, όπως μετέδωσαν αρχικά η «Daily Telegraph» και η «Sun», ενώ το BBC επιβεβαιώνει τις σχετικές πληροφορίες.

Η μετακόμιση αναμένεται να γίνει αργότερα μέσα στον μήνα, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την απόφαση του ζευγαριού να αποχωρήσει από τη Βρετανία και τα βασιλικά τους καθήκοντα, στις αρχές του 2020.

Τα παιδιά τους, ο επτάχρονος πρίγκιπας Άρτσι και η πεντάχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, έχουν εγγραφεί προκειμένου να ξεκινήσουν σε βρετανικό σχολείο τον Σεπτέμβριο, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό της επιστροφής της οικογένειας.

Η επιστροφή έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του ζευγαριού από τον στενό πυρήνα της μοναρχίας και τη μετακόμισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από έντονες δημόσιες αντιπαραθέσεις με το Παλάτι, τις αποκαλύψεις στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους, αλλά και την αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι, η οποία επιβάρυνε περαιτέρω τις σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια.

Ενημερώθηκε ο βασιλιάς Κάρολος – Δεν επιστρέφουν ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδια της μετακόμισης την Κυριακή, ενώ σχετικά ενημερώθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Αικατερίνη.

Πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις ανέφερε ότι ο βασιλιάς Κάρολος αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο να βρίσκεται πλέον πιο κοντά στον μικρότερο γιο του και στα δύο εγγόνια του, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πού ακριβώς θα εγκατασταθεί η οικογένεια.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια ώστε ο πρίγκιπας Χάρι ή η Μέγκαν να επιστρέψουν στους επίσημους ρόλους των ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας.

Η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν σημαίνει επαναφορά των καθηκόντων που είχαν πριν από την αποχώρησή τους, καθώς το ζευγάρι εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του θεσμικού πυρήνα της μοναρχίας.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη συνάντηση του Χάρι και της Μέγκαν με τον βασιλιά Κάρολο στην ιδιωτική κατοικία του μονάρχη στο Χάιγκροουβ τον Ιούλιο.

Η επίσκεψη εκείνη, στην οποία συμμετείχαν και τα δύο παιδιά τους, δεν είχε συνδεθεί επισήμως με τη σχεδιαζόμενη μετακόμιση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα δεν συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Τα Ανάκτορα χαρακτήρισαν τη συνάντηση στο σπίτι του βασιλιά στο Γκλόστερσαϊρ ως μια «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση».

Ήταν η πρώτη φορά που ο βασιλιάς Κάρολος είδε από κοντά τα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Η δύσκολη σχέση με τη βασιλική οικογένεια

Οι σχέσεις ανάμεσα στον Χάρι, τη Μέγκαν και τη βασιλική οικογένεια είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία το 2020 και τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια.

Η επίσκεψη του Ιουλίου και η συνάντηση με τον βασιλιά και τη βασίλισσα Καμίλα θεωρήθηκαν ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια βελτίωσης των οικογενειακών σχέσεων.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν δεν είχαν βρεθεί μαζί στη Βρετανία από το 2022, όταν επέστρεψαν για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

protothema.gr