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Ένα από τα θέματα που κατά καιρούς απασχολούν τις Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας και για το οποίο στάλθηκαν αρκετές εγκύκλιοι, με σκοπό οι σχολικές μονάδες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, είναι τα σχολικά ιατρεία και η ορθή χρήση των χώρων αυτών. Το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η έλλειψη χώρων σε σχολεία, οδηγεί τις διευθύνσεις τους να αλλάξουν τον σκοπό χρήσης αυτών των χώρων, μετατρέποντας τα σε αποθήκες ή και γραφεία, οδηγεί το Υπουργείο στην «υπενθύμιση» ότι αυτή η πρακτική πρέπει άμεσα να τερματιστεί.

Οι λόγοι δεν είναι άλλοι από την ασφάλεια των μαθητών, που ενδεχομένως χρειαστούν τη βοήθεια και φροντίδα σε αυτούς τους χώρους αλλά και η σωστή επιτέλεση έργου από τους επισκέπτες υγείας, οι οποίοι είναι επαγγελματίες και επισκέπτονται τα σχολεία.

Πριν από μερικά χρόνια, μία εγκύκλιος της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης για το όλο ζήτημα, ήταν αρκετή για να αποτυπώσει το πρόβλημα: «Παρατηρήθηκε πως σε μερικά σχολεία είτε άλλαξε αυθαίρετα η χρήση των ιατρείων (μετατράπηκαν σε γραφεία, αποθήκες κ.ά.), είτε αυτά χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, είτε μεταστεγάστηκαν σε ακατάλληλους χώρους. Επειδή στα ιατρεία διεξάγεται ζωτικής σημασία εργασία που αφορά στη ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών και η οποία απαιτεί κατάλληλες συνθήκες και εμπιστευτικότητα, παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε ώστε να αρθούν οι οποιεσδήποτε σχετικές παρατυπίες και να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές της συνημμένης εγκυκλίου». Η εγκύκλιος τότε, τόνιζε ότι «πάγια πολιτική του υπουργείου Παιδείας είναι η απρόσκοπτη συνεργασία με τους σχολίατρους και τις επισκέπτριες υγείας προς όφελος της υγείας του μαθητικού πληθυσμού. Γι’ αυτό παρακαλώ στο μέλλον να αποφεύγονται οποιεσδήποτε αυθαίρετες επεμβάσεις σε σχέση με τα σχολικά ιατρεία».

Το θέμα αυτό δεν μπορούσε να μην περιλαμβάνεται και στη μεγάλη εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία δίνει οδηγίες ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο. Τονίζεται στα σχολεία ότι τα σχολικά ιατρεία πρέπει να διατηρούνται καθαρά, να είναι εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό και να βρίσκονται, ανά πάσα στιγμή, στη διάθεση των λειτουργών της Σχολιατρικής Υπηρεσίας. Στα σχολικά ιατρεία, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να υπάρχει σημείο παροχής διαδικτύου και τηλεφωνική γραμμή/συσκευή. Επίσης, η Διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με την οικεία Σχολική Εφορεία, διασφαλίζει ότι ο φοριαμός που ανήκει στον εξοπλισμό του ιατρείου φέρει κλειδαριά. Επισημαίνεται δε, ότι στα ιατρεία διεξάγεται ζωτικής σημασίας εργασία, που αφορά στη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών και απαιτεί, πέρα από κατάλληλες συνθήκες, εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Συστήνεται, επίσης, όπου αυτό είναι δυνατό, ο χώρος του ιατρείου να βρίσκεται μακριά από χώρους πρόκλησης θορύβου, και αυτό για να διευκολύνεται η εργασία της Σχολιατρικής Υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση προγράμματος, στα σχολεία διενεργούνται προληπτικές εξετάσεις παιδιών από λειτουργούς υγείας, είτε της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, είτε των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών. Εξ ου και το κάθε σχολείο θα πρέπει να προβαίνει στην έγκαιρη και γραπτή ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών του για αυτές τις προληπτικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθούν τα παιδιά. Τονίζεται ότι μόνο οι μαθητές, οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων θα δώσουν τη γραπτή συγκατάθεσή τους μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε εξέταση, στο πλαίσιο του σχολείου.