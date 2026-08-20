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Κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, πολλοί υποψήφιοι και οι οικογένειές τους έχουν άγχος για το κατά πόσον θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν θέσεις σε κάποιο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Κι αυτό διότι, αναμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, διαδικασία η οποία συνήθως διεκπεραιώνεται περί τα τέλη Αυγούστου.

Όμως, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν είναι το μοναδικό άγχος που έχουν οι επηρεαζόμενοι, καθώς η εξεύρεση φοιτητικού διαμερίσματος μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της περιόδου. Αφενός, οι Ελλαδίτες επιτυχόντες των Πανελλήνιων Εξετάσεων γνωρίζουν εδώ και καιρό τα αποτελέσματα, επομένως όσοι είναι αποφασισμένοι να φοιτήσουν στα διάφορα σπουδαστικά κέντρα, προφανώς θα έχουν ήδη προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες εξεύρεσης διαμερισμάτων.

Αφετέρου, το θολό σκηνικό που επικρατεί γύρω από τα αποτελέσματα που αφορούν τους Κύπριους υποψήφιους δυσκολεύει την κατάσταση. Αποτέλεσμα είναι εκατοντάδες – ίσως και χιλιάδες – οικογένειες να βρίσκονται μετέωρες επί της παρούσης, τόσο για το κατά πόσον πρέπει να ψάξουν στέγη και φυσικά για το πού, όσο και για το πότε θα είναι εφικτή η μετάβαση τους στην πόλη που τα παιδιά τους θα εξασφαλίσουν θέση. Κάτι που απαιτεί προγραμματισμό τόσο για άδεια από την εργασία, όσο και για προετοιμασία ταξιδιού και μετακόμισης.

Αυτό το μπερδεμένο σκηνικό οδηγεί κάθε χρόνο πολλούς γονείς αλλά και υποψήφιους φοιτητές στο να ζητούν πληροφορίες κυρίως μέσα από ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την εξεύρεση φοιτητικών διαμερισμάτων, και σε κάποιες περιπτώσεις, και συγκατοίκων.

Ήδη, τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές αναρτήσεις γονέων αλλά και υποψήφιων φοιτητών, οι οποίοι στοχεύουν στην εξασφάλιση θέσης σε πανεπιστήμια διαφόρων πόλεων της Ελλάδας, μέσα από τις οποίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για διαμέρισμα σε συγκεκριμένες περιοχές, εκφράζοντας την προτίμησή τους σε σημεία που υπάρχουν συγκοινωνίες, ούτως ώστε η μετακίνηση να είναι ευκολότερη.

Πάντως, από πλευράς υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, δεν υπάρχει προς το παρόν ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχε ο «Φ» από πηγές του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, υπολογίζεται ότι η ανακοίνωση θα έρθει περί τα τέλη του μήνα.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση των εν λόγω αποτελεσμάτων, θα συμβάλλει και στο να ξεκαθαρίσει το σκηνικό και στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, καθώς θα έχουν τους ακριβείς αριθμούς των φοιτητών τους για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αριθμοί οι οποίοι θα προκύψουν από την προτίμηση κάποιων να σπουδάσουν στην Ελλάδα αφήνοντας τις θέσεις που ήδη έχουν εξασφαλίσει σε Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ.