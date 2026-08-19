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Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ πλευρά κυνηγάει φαντάσματα. Η Άγκυρα προωθεί την επεκτατική της πολιτική, επιχειρεί να αυξήσει την επιρροή της, προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες κατά της Κύπρου και της Ελλάδος, αλλά ζητά και τα ρέστα.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ να προκαλεί εντάσεις, να τις συντηρεί και να τα φορτώνει στην ελληνική πλευρά. Αυτή είναι η διαχρονική τακτική της κατοχικής δύναμης. Το έπραξε και προχθές με ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές της Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Μια κίνηση, η οποία αποτελεί πρόκληση και εν πολλοίς επιθετική ενέργεια.

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με θράσος υποστήριξε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν συγκροτήσει «συμμαχία ασφαλείας» η οποία, κατά τον ίδιο, στρέφεται εναντίον της Τουρκίας! Διατύπωσε τον ισχυρισμό αυτό την ώρα κατά την οποία η ίδια η Τουρκία συγκροτεί συνεργασίες, όπως πρόσφατα αυτή της «Συμμαχίας της Μέκκας», μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Για τη Συμμαχία αυτή ο Χακάν επιμένει ότι η συγκεκριμένη αμυντική συνεργασία «δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας».

Η ΙΣΤΟΡΙΑ κάθε χώρας είναι γνωστή. Είναι γνωστό πως λειτουργεί η κατοχική Τουρκία έναντι άλλων κρατών. Και πως χρησιμοποιεί άλλες χώρες για να εξυπηρετήσει τα δικά της γεωπολιτικά, στρατηγικά συμφέροντα και επιδιώξεις.

ΒΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ προ ημερών στην Αίγυπτο, την οποία πιέζει για να ενταχθεί στη Συμμαχία, ο Χακάν Φιντάν, όταν ρωτήθηκε για το Σύμφωνο της Μέκκας, αντί άλλης απάντησης, παρέπεμψε στις συνεργασίες της Κύπρου και της Ελλάδος ( στην προκειμένη περίπτωση με το Ισραήλ). Ο Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι «όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμμαχίας», σημειώνοντας ότι «στα βόρεια της Μεσογείου βρίσκεται η Τουρκία, στα νότια η Αίγυπτος και υπάρχει μια συμμαχία που χαράσσει μια γραμμή στη μέση».

ΔΗΛΑΔΗ, κατά την τουρκική λογική, η Κύπρος στρέφεται και κατά της Αιγύπτου, με την οποία η συνεργασία δεν πέρασε τις κρίσεις που αντιμετώπισαν οι τουρκο- αιγυπτιακές σχέσεις; Μόνο Τούρκος αξιωματούχος θα μπορούσε να ισχυρισθεί τούτο. Η Κύπρος με όλες τις γειτονικές χώρες έχει πολύ καλές σχέσεις, πλην βέβαια της κατοχικής Τουρκίας. Αυτές οι σχέσεις θα εξομαλυνθούν μόνο όταν αρθούν τα κατοχικά δεδομένα, που επιβάλλει η Τουρκία στο νησί.

Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ Τουρκία εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια. Οι σχεδιασμοί της στηρίζονται σε μια επεκτατική πολιτική, επιθετική κατά των γειτονικών, κι όχι μόνο κρατών. Αυτή η πολιτική, διαχρονική, εδραιώνεται όσο γίνεται ανεκτή από ισχυρούς παίκτες.