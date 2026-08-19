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Στη 13η εκτέλεση θανατοποινίτη από την αρχή του 2026 προχώρησε την Τρίτη η Φλόριντα, συνεχίζοντας την εντατική εφαρμογή της θανατικής ποινής κατά την τελευταία θητεία του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις. Ο 61χρονος Γουίλιαμ Φράνσις Σίλβια, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του και τον τραυματισμό της πεθεράς του, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στη Florida State Prison, κοντά στο Σταρκ.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:11 (01:11 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Κύπρου), αφού του χορηγήθηκε ο προβλεπόμενος συνδυασμός τριών φαρμάκων.

🚨 Convicted murderer William Frances Silvia has been executed at the Florida State Prison in Raiford.



Silvia was put to death for the 2006 murder of his estranged wife Patricia in Daytona Beach.



Time of Death – 6:11pm.#TrueCrime #DeathPenalty #Florida pic.twitter.com/aeXORxVjrg August 18, 2026

«Ήταν ατύχημα, ποτέ δεν ήθελα να την πληγώσω»

Όταν στις 18:00 (01:00 ώρα Κύπρου) άνοιξε η κουρτίνα της αίθουσας εκτελέσεων, ο Σίλβια ήταν ήδη δεμένος στο φορείο, με ορό στο χέρι. Ένας ιερέας καθόταν στα πόδια του και προσευχόταν, ενώ ο 61χρονος παρέμεινε σχεδόν ακίνητος, με τα μάτια και το στόμα ανοιχτά, κατά το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας.

Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να πει κάτι πριν από την εκτέλεσή του, δήλωσε: «Λυπάμαι που συνέβησαν όλα αυτά. Ήταν ατύχημα. Ποτέ δεν ήθελα να την πληγώσω».

Λίγα λεπτά αφότου άρχισε η χορήγηση των φαρμάκων, ο διευθυντής της φυλακής τον ταρακούνησε και φώναξε το όνομά του, χωρίς να λάβει απάντηση. Λίγο αργότερα, γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.

Η δολοφονία της συζύγου του

Ο Σίλβια είχε καταδικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού και απόπειρα δολοφονίας πρώτου βαθμού για την επίθεση του 2006, κατά την οποία σκοτώθηκε η εν διαστάσει σύζυγός του, Πατρίσια Σίλβια, και τραυματίστηκε η μητέρα της, Μπέτι Γούνταρντ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, η Πατρίσια είχε εγκαταλείψει την κοινή τους κατοικία δύο μήνες νωρίτερα και έμενε στο σπίτι της μητέρας της, στην περιοχή του Ορλάντο.

Ο Σίλβια είχε αγοράσει κυνηγετικό όπλο και πήγε στο σπίτι της πεθεράς του την ώρα που η οικογένεια έκανε μπάρμπεκιου. Ακολούθησε μια αποτυχημένη προσπάθεια συμφιλίωσης με τη σύζυγό του και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αρχές, ο Σίλβια πήγε στο φορτηγό του, πήρε το όπλο και πυροβόλησε τις δύο γυναίκες.

«Καμία εκτέλεση δεν μπορεί να επιστρέψει την Πατρίσια στα παιδιά της»

Μετά την εκτέλεση, η αδελφή του θύματος, Πάμελα Γουάιατ, αναφέρθηκε στις συνέπειες που είχε το έγκλημα για ολόκληρη την οικογένεια.

«Τίποτα από όσα συμβαίνουν σήμερα δεν μπορεί να μας επιστρέψει αυτά τα χαμένα χρόνια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι καμία εκτέλεση δεν μπορεί να φέρει πίσω την Πατρίσια στα παιδιά της ούτε να της δώσει την ευκαιρία να γνωρίσει τα εγγόνια που ονειρευόταν.

Η Γουάιατ τόνισε παράλληλα ότι η ημέρα της εκτέλεσης μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για να θυμηθούν όλοι ότι η ζωή της αδελφής της ήταν πολύ περισσότερα από την πράξη που έβαλε τέλος σε αυτήν.

Καταδικάστηκε δύο φορές σε θάνατο

Ο Σίλβια καταδικάστηκε για πρώτη φορά σε θάνατο μετά τη δίκη του το 2008. Αργότερα του δόθηκε προσωρινά η δυνατότητα νέας διαδικασίας για την επιβολή της ποινής, προτού το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα επαναφέρει τη θανατική ποινή το 2018, καθώς ο ίδιος είχε προηγουμένως παραιτηθεί από τις μετακαταδικαστικές εφέσεις του.

Οι δικηγόροι του επιχείρησαν επίσης να εμποδίσουν την εκτέλεση, υποστηρίζοντας ότι η κρατική υπηρεσία Capital Collateral Regional Counsel, που παρέχει νομική εκπροσώπηση σε θανατοποινίτες, δεν μπορούσε να του προσφέρει επαρκή νομική βοήθεια επειδή εκπροσωπούσε ταυτόχρονα και άλλον κρατούμενο που αντιμετώπιζε εκτέλεση. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα απέρριψε την προσφυγή.

Η Φλόριντα πρώτη στις εκτελέσεις

Με την εκτέλεση του Σίλβια, η Φλόριντα έφθασε τις 13 εκτελέσεις μέσα στο 2026, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από τις μισές από τις συνολικά 23 εκτελέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του έτους.

Η πολιτεία είχε πρωταγωνιστήσει και το 2025. Από τις 47 εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικά στις ΗΠΑ εκείνη τη χρονιά, οι 19 έγιναν στη Φλόριντα, αριθμός-ρεκόρ για την πολιτεία από την επαναφορά της θανατικής ποινής το 1976.

Τον Ιούλιο του 2026, μάλιστα, η Φλόριντα εκτέλεσε δύο κρατούμενους μέσα στην ίδια ημέρα, αποτελώντας την πρώτη αμερικανική πολιτεία που προχώρησε σε διπλή εκτέλεση σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας.

Άλλες δύο εκτελέσεις τον Σεπτέμβριο

Δύο ακόμη εκτελέσεις έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο. Ο 74χρονος Χάρολντ Τζιν Λούκας αναμένεται να εκτελεστεί την 1η Σεπτεμβρίου. Είχε καταδικαστεί για τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας 16χρονης, η οποία είχε απορρίψει τις ερωτικές προσεγγίσεις του, καθώς και για τον τραυματισμό δύο φίλων της.

Στις 10 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η εκτέλεση του 72χρονου Ντάνιελ Όουεν Κόναχαν Τζούνιορ, ο οποίος καταδικάστηκε για την απαγωγή και τον στραγγαλισμό άνδρα που είχε πληρώσει για να ποζάρει γυμνός. Οι αρχές τον υποπτεύονται επίσης για παρόμοιες ανθρωποκτονίες που διαπράχθηκαν στη νοτιοδυτική Φλόριντα τη δεκαετία του 1990.

William Silvia, 61, is set today to become the 13th prisoner executed in Florida this year. He was convicted of fatally shooting his estranged wife and wounding his mother-in-law in 2006. Harold Lucas, 74, set to die Sep 1 & Daniel Conahan Jr, 72, Sep 10. https://t.co/RspeJEpe1n pic.twitter.com/UXkbLyHSZ0 — Graham Clark (@HargMac) August 18, 2026

Όλες οι εκτελέσεις στη Φλόριντα πραγματοποιούνται με θανατηφόρα ένεση τριών φαρμάκων: ενός κατασταλτικού, ενός παραλυτικού και ενός τρίτου φαρμάκου που προκαλεί διακοπή της καρδιακής λειτουργίας.

protothema.gr