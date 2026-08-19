Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στις αλβανικές Αρχές μετά τη δολοφονία 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμίλι, με την Αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 29χρονου φερόμενου ως δράστη, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο πορτογαλικής καταγωγής 20χρονος Miguel Mendes. Ο φερόμενος ως δράστης, ο 29χρονος Sokrat Vata με καταγωγή από το Χας, συνελήφθη από την αστυνομία ύστερα από ανθρωποκυνηγητό λίγων μόλις ωρών.

Η επεισοδιακή σύλληψη στο μπλόκο του Λεβάν

Vrasja në Ksamil/ Në automjetin ku u arrestua Sokrat Vata ishte një femër turke dhe një i tretëhttps://t.co/MavL5zb63G pic.twitter.com/vIlvUXv6CF — NOA (@noanews) August 18, 2026

Ο 29χρονος προσπάθησε να διαφύγει προς τα βόρεια της χώρας, όμως το ταξίδι της διαφυγής του έληξε άδοξα στο Λεβάν του Φίερ. Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και επιχειρησιακές δομές είχαν στήσει μπλόκο στον οδικό άξονα.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 — Flamingo Television (@Flamingo_TV) August 18, 2026

Κατά τον έλεγχο σε ύποπτο όχημα, το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα με συνεπιβάτη έναν Τούρκο πολίτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Sokrat Vata κρυμμένο μέσα στο πορτ-μπαγκάζ.

Το χρονικό της συμπλοκής στο μπαρ

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των φίλων του θύματος και τα ευρήματα της αστυνομίας στους Αγίους Σαράντα, το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε εντός του γνωστού μπαρ Principote, καθώς φαίνεται πως υπήρξε παρενόχληση μιας κοπέλας.

Ο καβγάς γενικεύτηκε γρήγορα εμπλέκοντας αρκετά άτομα, ενώ στη συμπλοκή παρενέβησαν και οι άνδρες ασφαλείας του μαγαζιού. Η ένταση μεταφέρθηκε έξω από το κατάστημα, όπου ο 20χρονος δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά.

Το άψυχο σώμα του νεαρού εντοπίστηκε λίγο αργότερα πάνω σε ξαπλώστρες κοντά στο μπαρ.

Η σιωπή του δράστη και οι ισχυρισμοί των Τούρκων επιβατών

Ο Vata επέλεξε να διατηρήσει το δικαίωμα της σιωπής, αρνούμενος να δώσει οποιαδήποτε κατάθεση λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του. Παράλληλα, οι Αρχές προσήγαγαν και ανέκριναν τους δύο Τούρκους πολίτες που επέβαιναν στο όχημα με το οποίο επιχείρησε να διαφύγει.

Με τη συνδρομή μεταφραστών, οι δύο συλληφθέντες ισχυρίστηκαν ότι ήταν τακτικοί πελάτες του μπαρ και είχαν προσλάβει τον 29χρονο ως προσωπικό σωματοφύλακα και συνοδό. Υποστήριξαν, επίσης, ότι τον παρέλαβαν στο όχημά τους αποκλειστικά λόγω της κοινωνικής σχέσης που είχαν αναπτύξει μαζί του, χωρίς να γνωρίζουν για το έγκλημα που είχε διαπραχθεί.

Το βεβαρημένο ποινικό μητρώο στη Βρετανία

Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, ο Sokrat Vata έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2024 το δικαστήριο Cambridge Crown Court τον είχε καταδικάσει σε πέντε χρόνια φυλάκισης για σειρά αδικημάτων που σχετίζονταν με εμπορία ναρκωτικών και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε δύο διαφορετικές καταδιώξεις από τη βρετανική αστυνομία, στο Κεντ και το Κέμπριτζ, κατά τις οποίες είχε ανατρέψει όχημα με πλαστές πινακίδες, είχε ανέβει με κλεμμένο αυτοκίνητο σε πεζοδρόμιο και είχε πετάξει ποσότητες κοκαΐνης σε θάμνους για να γλιτώσει τη σύλληψη.

iefimerida.gr