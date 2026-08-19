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Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν το βράδυ της Τρίτης σε πυραυλικά πλήγματα που αποδίδονται στους Χούθι, σε περιοχή της δυτικής παραθαλάσσιας επαρχίας Χοντάιντα στην Υεμένη, σύμφωνα με πηγή του στρατού της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που μίλησε στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Η πηγή είπε στο dpa ότι «οι τρομοκράτες παραστρατιωτικοί Χούθι εκτόξευσαν δυο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αγροκτημάτων στην περιοχή αλ Χόκα στη νότια επαρχία Χοντάιντα, σκοτώνοντας δυο αγρότες και 13χρνο παιδί».

Ο απολογισμός των θυμάτων είναι προκαταρκτικός και οι αρχές διενεργούν ακόμη έρευνα για το συμβάν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Χοντάιντα ελέγχεται από την Ανσαραλά. Ωστόσο οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης διατηρούν υπό τον έλεγχό τους κάποια τμήματά της, ανάμεσά τους τη Χόκα, στον νότο.

Νωρίτερα χθες, οι δυο πλευρές αντάλλαξαν πλήγματα και επιθέσεις σε διάφορες επαρχίες, ανάμεσά τους την Τάιζ, τη Σάμπουα και τη Μαρίμπ, πέρα από τη Χοντάιντα. Καμιά από τις δυο πλευρές δεν έδωσε στη δημοσιότητα κάποιον απολογισμό.

Η ένοπλη σύρραξη στην Υεμένη μοιάζει να έχει αναζωπυρωθεί πλέον, με φόντο τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

protothema.gr