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Αν και ψηφίστηκε πριν από 6 μήνες η νομοθεσία που ρυθμίζει τη διακίνηση και τις άδειες των σκαφών αναψυχής («ο περί Ναυσιπλοΐας Αναψυχής στη Δημοκρατία και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2026 4(I)/2026»), ο δρόμος για την εφαρμογή της είναι ακόμα μακρύς, αφού υπολείπονται πολλά, ενώ δεν ενσωματώθηκε ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής από τη Βουλή.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας ήρθε στο φως μετά το σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα στην περιοχή Περνέρα το περασμένο Σάββατο, κατά το οποίο τζετ σκι που οδηγούσε 17χρονη συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο φουσκωτό με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό 48χρονου Ελληνοκύπριου και τον σοβαρό τραυματισμό της 7χρονης κόρης του. Η διερεύνηση του συγκεκριμένου ατυχήματος θα γίνει στη βάση της παλιάς νομοθεσίας του 1992, η τελευταία αναθεώρηση της οποίας έγινε το 2020.

Μιλώντας στον «Φ», ο αναπληρωτής διευθυντής του υφυπουργείου Ναυτιλίας, Κυριάκος Αλιούρης, ανέφερε πως υπάρχουν αρκετές καινούριες απαιτήσεις στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, που θα εφαρμοστεί, όπως είπε, σταδιακά. «Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση, που ρυθμίζει όλα τα σκάφη αναψυχής που βρίσκονται στη Δημοκρατία και εισάγει πρόνοιες και για τις εταιρείες που θα παρέχουν θαλάσσια αθλήματα, αφού θα μπορούν να ελέγχονται από εμάς και θα μπορούμε ν’ αναστείλουμε την άδεια λειτουργίας τους», είπε, σημειώνοντας πως πρέπει να δημιουργηθούν και Σχολές Κατάρτισης.

«Κάποιος για να βγάλει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους θα περνά από εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θα πρέπει, δηλαδή, να δημιουργηθούν σχολές εγκεκριμένες από το υφυπουργείο Ναυτιλίας, που θα έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, θεωρητικό και πρακτικό, και όσοι το ολοκληρώνουν με επιτυχία θα δικαιούνται να κάνουν αίτηση για να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή».

Επί της ουσίας αυτό που αλλάζει η νέα νομοθεσία είναι τη διακίνηση όλων των σκαφών και όχι μόνο των ταχύπλοων. «Η υφιστάμενη νομοθεσία ρυθμίζει μόνο τα ταχύπλοα σκάφη, ενώ η νέα ρυθμίζει όλα τα μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής. Με την υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχουν δύο κατηγορίες σκαφών η Κατηγορία Α, που είναι τα ιδιωτικά ταχύπλοα και η Κατηγορία Β, που είναι τα ενοικιαζόμενα. Η νέα νομοθεσία αφορά όλα τα σκάφη αναψυχής μέχρι 24 μέτρα και τα χωρίζει σε τρεις κατηγορίες», διευκρίνισε ο κ. Αλιούρης.

Κληθείς να πει εάν και με τη νέα νομοθεσία μπορεί να ενοικιαστεί ταχύπλοο σκάφος τύπου τζετ σκι σε άτομο άνω των 18 ετών, που δεν κατέχει άδεια χειριστή, απάντησε καταφατικά. Σημείωσε, ακόμα, πως τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να οδηγήσουν τζετ σκι φτάνει να έχουν μαθητευόμενη άδεια χειριστή και να συνοδεύονται από κάποιον που κατέχει άδεια χειριστή.

«Η πρόνοια για τη Δεσμευτική Δήλωση μεταφέρθηκε και στη νέα νομοθεσία, με τη διαφορά πως αφορά συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών με λιγότερη ισχύ μηχανής και συγκεκριμένη ταχύτητα. Είχε γίνει και μια συζήτηση στη Βουλή γι’ αυτό το θέμα, εμείς θέλαμε να είναι λιγότερη η ισχύς μηχανής, αλλά τα οργανωμένα σύνολα ήθελαν περισσότερη και τη λύση την έδωσε η Βουλή», πρόσθεσε.

Όποια νομοθεσία και να εφαρμοζόταν στην περίπτωση του θαλασσίου ατυχήματος στην Περνέρα, πάντως, δεν θα άλλαζε την ουσία της διερεύνησης της υπόθεσης, αφού ισχύουν σχεδόν οι ίδιες πρόνοιες για τα τζετ σκι. «Στην προκειμένη περίπτωση το τζετ σκι θα μπορούσε να ενοικιαστεί στη 18χρονη, να περάσει από εκπαίδευση και να συνυπογραφεί η Δεσμευτική Δήλωση. Η 17χρονη, όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να το οδηγήσει και αυτό ισχύει και στην υφιστάμενη νομοθεσία και στη νέα. Μοναδική εξαίρεση θα ήταν να είχε άδεια μαθητευόμενου χειριστή και να συνοδευόταν από άτομο που είχε άδεια χειριστή», σημείωσε ο κ. Αλιούρης.

Εν τω μεταξύ, η έρευνα της Αστυνομίας για το θαλάσσιο ατύχημα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και σε αυτή συνδράμει και το υφυπουργείο Ναυτιλίας. Σε αυτή τη φάση οι έρευνες επικεντρώνονται στη διαδικασία ενοικίασης του τζετ σκι, στο οποίο επέβαιναν η 17χρονη με την 18χρονη, που είναι Ελληνοκύπριες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι προκαταρκτικές εξετάσεις δείχνουν πως το τζετ σκι ενοικιάστηκε στην 18χρονη και οδηγείτο, χωρίς σχετική άδεια, από την 17χρονη. Σημειώνεται πως αρχικά στην νομοθεσία απαγορευόταν η ενοικίαση τζετ σκι σε Κύπριους, οι οποίοι δεν κατείχαν άδεια χειριστή σκάφους. Στην πορεία, ωστόσο, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης, αφαιρέθηκε αυτή η πρόνοια, σύμφωνα με τον κ. Αλιούρη.

Ο 48χρονος συνεχίζει, εν τω μεταξύ, να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Η 7χρονη κόρη του, που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, παρουσίασε, ευτυχώς, βελτίωση και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Μακάρειο Νοσοκομείο.