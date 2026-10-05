Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Απευθύνομαι στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη όχι μόνο ως δημοσιογράφος, αλλά ως απλός, Έλληνας πολίτης, που γεννήθηκε πριν από τον ίδιο και έζησε περισσότερα γεγονότα απ’ όσα αυτός νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν είναι η πρώτη φορά που κρίνω και επικρίνω έντονα την ακολουθούμενη από τον Πρόεδρο πολιτική στο Κυπριακό.

Όπως και πολλοί άλλοι πολίτες, τρέφαμε την ψευδαίσθηση ότι ο Ν. Χριστοδουλίδης, ως διπλωμάτης, πρώτα, ως Υπουργός Εξωτερικών, ύστερα, και αργότερα ως υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, θα έφερνε τον αέρα και την ελπίδα της αλλαγής. Και ταυτόχρονα της απαλλαγής από το μικρονοϊκό, μεταπρατικό, διεφθαρμένο και σάπιο κομματικό και πολιτικό κατεστημένο που κατέστρεψε την Κύπρο.

Προεκλογικά, ο Ν. Χριστοδουλίδης υποσχέθηκε τα πάντα. Μετεκλογικά, διέγραψε σχεδόν τα πάντα. Βολευόμενος και αυτός, οχυρώθηκε πίσω από ψηφίσματα και τη λεγόμενη «διεθνή κοινότητα» για να ψαλμωδεί δυνατότερα από τους προκατόχους του, τον τουρκοδιζωνικό αμανέ. Αλλά, προσέξτε:

Τον προτάσσει πασπαλισμένο με το Κοινοτικό Κεκτημένο, τις αρχές, αξίες και τις τέσσερεις ελευθερίες της ΕΕ. Ποιους κοροϊδεύει; Ο Πρόεδρος προκλήθηκε από εμάς και άλλους να εξηγήσει, επιτέλους, πώς, πόσο και πού ταυτίζεται η τουρκοδιζωνική με τις αρχές της ΕΕ.

Άκρα του τάφου σιωπή αλλά, καθημερινή, στεντόρεια ψαλμωδία υπέρ της διζωνικής, διότι υπάρχει λόγος: Το τουρκοδιζωνικό ΔΗΣΑΚΕΛ δεν σηκώνει… αστειότητες. Εξάλλου, πάμε σε προεδρικές εκλογές, τα δύο κόμματα είναι μεγάλες δεξαμενές ψήφων, συνεπώς χρειάζονται μερικά χάδια στα αφτιά τους. Στις 23/9/2026, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφώνησε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Προηγήθηκε η ομιλία του Τούρκου Προέδρου.

Ο Ερντογάν, γι’ ακόμα μια φορά, κάλεσε τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και να εγκαθιδρύσουν «πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος». Την επομένη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε στον σουλτάνο.

Άκουσε, είπε, με προσοχή τις «αναφορές στο Διεθνές Δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Εντούτοις, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Μέγιστη υποκρισία», αναφώνησε με ευγένεια ο Ν. Χριστοδουλίδης.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν έκανε επίσης εκτενή αναφορά στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα λόγια, αλλά από τις πράξεις τους. Κύριε Ερντογάν, εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε», κατέληξε ο Κύπριος Πρόεδρος.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης δίνει την εντύπωση, όπως και όλοι σχεδόν οι Κύπριοι πολιτικοί, ότι υποφέρει από ανίατη πολιτική κώφωση και τύφλωση. Φαίνεται να μην ακούει, να μη βλέπει και, κυρίως, να μην καταλαβαίνει τι φωνάζουν εκκωφαντικά οι Τούρκοι. Από το 2021 διακήρυξαν επίσημα ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον για λύση ομοσπονδίας, διζωνικής, δικοινοτικής, και επιμένουν σε λύση δύο κρατών.

Το επαναλαμβάνουν καθημερινά, όπως ο Ερντογάν έκανε και στη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο πεφιλημένος των Χριστοδουλίδη, Στέφανου και Αννίτας, Έρχιουρμαν, δεν αφίσταται αυτής της ξεκάθαρης τουρκικής πολιτικής. Στις 13/11/2025, ο σουλτάνος συναντήθηκε με τον εγκάθετο της κατοχής, Έρχιουρμαν.

Σε δηλώσεις του επανέλαβε ότι, από το 2017, δηλ. μετά το Crans Montana, η Τουρκία και η τ/κ πλευρά δεν θα ξαναμπούν σε συνομιλίες χωρίς προοπτική και ότι «η πιο ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στην Κύπρο είναι η συνύπαρξη δύο κρατών».

Στις 25/10/2025, ο Έρχιουρμαν, σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο «Αναντολού», υπογράμμισε: «Η Τουρκική Δημοκρατία είναι, ναι, εγγυητής ολόκληρου του νησιού, καιέτσι θα παραμείνει». Στις 17/10/2025, σε διαδικτυακή συνέντευξη, ο κατοχικός εγκάθετος υποστήριξε ότι ο «τ/κ λαός» έχει «κράτος και αυτό είναι η ΤΔΒΚ».

Επέμεινε σε «ανάκτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων» των Τ/κ και στη συνέχιση των εγγυήσεων της Τουρκίας. Κατά καιρούς δήλωσε: «Δεν θα εγκαταλειφθούν οι αποτελεσματικές και δραστικές εγγυήσεις της Τουρκίας σε περίπτωση πιθανής λύσης του Κυπριακού». «Δεν είμαστε από εκείνους που λένε ότι η Αμμόχωστος, η Λευκωσία και η Κερύνεια μάς αρκούν. Η Πάφος, η Λεμεσός και η Λάρνακα είναι επίσης δικές μας».

Στις 20/10/2025, ο απόστρατος Τούρκος ναύαρχος, Τζεμ Γκιουρντενίζ, θεωρητικός του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», σε άρθρο του με αφορμή την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τ/κ, έγραψε: «Η ασφάλεια της Τουρκίας, η διατήρηση της Γαλάζιας Πατρίδας και η παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί είναι ‘‘ζητήματα υπαρξιακής σημασίας’’. Η Τουρκία, η ‘‘ΤΔΒΚ’’ και η Γαλάζια Πατρίδα είναι αδιαίρετο σύνολο».

Πέντε ημέρες πριν από τις ψευδοεκλογές στα κατεχόμενα, η «Βουλή» ενέκρινε ψήφισμα (14/10/2025), με το οποίο υποστηρίζεται λύση δύο κρατών στο Κυπριακό. Αυτή η απόφαση δεσμεύει και τον Έρχιουρμαν. Η ελληνική πλευρά δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει, εθελοτυφλεί.

Βρίσκεται σε συνεχές, αδιαπέραστο αδιέξοδο εδώ και 52 χρόνια. Στοιχειώδης πολιτική ευθυκρισία και αποφασιστικότητα για διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας από μια νέα, επαχθέστερη τουρκοκρατία, επιβάλλει ριζική επανατοποθέτηση του Κυπριακού για την αντιμετώπιση της τουρκικής στοχοθεσίας. Τι συμβαίνει και σήμερα;

Παρατηρείται ένα χοντρό αλληλοπεριπαίξιμο μεταξύ Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν, με σαρδώνειο υποβολέα και εντολέα, την κατοχική Τουρκία. Και οι δύο θέλουν λύση, λένε. Και οι δύο είναι έτοιμοι για συνομιλίες, λένε. Και οι δύο ευχαριστούν τον ΓΓ του ΟΗΕ για τις καλές του υπηρεσίες. Αλλά… χάσμα δυσθεώρητον χωρίζει τις θέσεις τους.

Η Τουρκία είναι ωμή: Απαιτεί λύση δύο κρατών με ή χωρίς την υπογραφή μας. Ο Χριστοδουλίδης επιμένει σε επιστροφή, εννιά χρόνια πίσω, στο Crans Montana, που ήδη κονιορτοποιήθηκε από την τουρκική πλευρά. Εκλιπαρεί, ικετεύει, παρακαλεί τον σουλτάνο να… σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και να το εφαρμόσει στην πράξη.

Ο Ερντογάν εφαρμόζει στην πράξη μόνο το δίκαιο του ισχυρού. Αλλά ακόμα και έτσι, δεν μπορεί να καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι ο πανίσχυρος θώρακας των νόμιμων κατοίκων της. Ο Ν. Χριστοδουλίδης επιμένει πως «η ΜΟΝΑΔΙΚΗ βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση» είναι η διζωνική ομοσπονδία.

Εμφανώς δεν καταλαβαίνει ότι η διζωνική οδηγεί στον ίδιο εφιάλτη: Στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δύο συνιστώντα κρατίδια ή πολιτείες, δηλ. στα δύο κράτη που απαιτούν οι Τούρκοι.

Ο Κύπριος Πρόεδρος αντιλαμβάνεται τι κάνει ή το παίζει απλώς καλόπαιδο για τα μάτια αδιάφορων και κυνικών τρίτων: Διαπραγματεύεται την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας! Ποιος σοβαρός ηγέτης διαπραγματεύεται την ύπαρξη και επιβίωση του κράτους του;

Προκαλείται ξανά: Πιστεύει ότι διά της διζωνικής αποτρέπεται η τουρκοποίηση της Κύπρου; Είναι έτοιμος να υπογράψει τη θανατική διζωνική καταδίκη τού τελευταίου φυλακίου του Ελληνισμού και τη βιολογική και ιστορική ευθανασία του;

Διαφορετικά, ας τερματίσει τον βάναυσο εμπαιγμό των Ελλήνων και ας αναπετάσει τα λάβαρα μιας νέας, σωτήριας στρατηγικής απελευθέρωσης και απαλλαγής της Κύπρου από τον Ασιάτη Μογγόλο.

Με ριζική, μεθοδική και αξιόπιστη επανατοποθέτηση του Κυπριακού στηριγμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στη νομιμότητα, στην απόρριψη τετελεσμένων και στην πανίσχυρη αμυντική θωράκιση της Κύπρου με αναζωογόνηση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος. Ειδάλλως, ας αναμένουμε την επερχόμενη τουρκοποίηση.