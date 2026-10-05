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Ο Γιώργος Παμπορίδης αποφάσισε να διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Στην ανακοίνωση του κάνει λόγο για εσωστρέφεια και διχόνοια που πικραίνουν τον κόσμο του ΔΗΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι είναι καιρός να γυρίσουν σελίδα.

Ο ίδιος, όπως αναφέρει, πιστεύει ότι η υποψηφιότητα του μπορεί να ενώσει τη βάση του κόμματος, καθώς και να απευθυνθεί και σε κάθε άλλο πολιτικό χώρο που μοιράζεται το όραμα για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Κύπρο.

«Έχω τις γνώσεις, έχω την εμπειρία και τη διάθεση να υπηρετήσω με αξιοπρέπεια και να προσφέρω στον τόπο», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα.

Δείτε την ανάρτηση του

Φίλοι μου,

Αποφάσισα να διεκδικήσω το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις Πρεδρικές Εκλογές του 2028.



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Αν θέλετε να με στηρίξετε μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://t.co/vY5N1UwIQI pic.twitter.com/tbZibCJuBP — George Pamboridis (@GPamboridis) October 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί ο πρώην υπουργός Υγείας είχε δηλώσει πως θα λάμβανε τις τελικές του αποφάσεις εντός των επόμενων ωρών, μετά από συνάντηση που θα είχε με ιστορικά στελέχη της παράταξης.