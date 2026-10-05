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Το έντυπο για συλλογή υπογραφών που θα του επιτρέψει να λάβει μέρος στην εσωκομματική διαδικασία του Δημοκρατικού Συναγερμού για το χρίσμα στις προεδρικές εκλογές ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αβέρωφ Νεοφύτου από το κόμμα. Η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε στο philenews από την πλευρά της Πινδάρου, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του τέως προέδρου της παράταξης και απέστειλε το σχετικό έγγραφο.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν έχει ακόμα διευκρινίσει αν η υποψηφιότητα του για τις προεδρικές εκλογές είναι εντός ή εκτός του κόμματος. Η σημερινή του κίνηση ενδεχομένως να φανερώνει κάποια πρόθεση, ωστόσο δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι ο κ. Νεοφύτου έχει αποφασίσει να κατέλθει μέσω των εσωκομματικών διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται ότι το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ αποφάσισε την περασμένη Παρασκευή να δώσει παράταση δύο εβδομάδων στην υποβολή υποψηφιοτήτων και στην εκλογική διαδικασία. Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 26 Οκτωβρίου και οι εσωκομματικές εκλογές στις 28 Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον τους για υποψηφιότητα μέσα από τις διαδικασίες του κόμματος η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου και ο βουλευτής Γιώργος Παμπορίδης.