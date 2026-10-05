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Δειλά-δειλά άρχισαν από το πρωί οι εργασίες για την εξουδετέρωση μιας «ωρολογιακής βόμβας» η οποία βρίσκεται κάτω από μία από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της Λευκωσίας. Τα συνεργεία έπιασαν δουλειά στον περίπου 50χρονο οχετό όμβριων υδάτων, ο οποίος εγκιβωτίζει τον ποταμό Βασιλοπόταμο (ή Κοτσίρκα) κάτω από τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα, όπου θα γίνουν εκτεταμένες εργασίες επιδιόρθωσης και ενίσχυσης.

Το philenews βρέθηκε το πρωί στην περιοχή, καταγράφοντας την πρώτη ημέρα των εργασιών, αλλά και την κατάσταση της κατασκευής πάνω από την οποία διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα.

Η κατάσταση του οχετού, όπως την περιέγραψε στο philenews τεχνικός του έργου, δεν περιορίζεται σε ένα μόνο προβληματικό σημείο. «Όλος είναι επικίνδυνος. Όλα τα σημεία είναι εξίσου επικίνδυνα», ανέφερε, εξηγώντας ότι σε αρκετά σημεία ο οπλισμός έχει φθαρεί και το σκυρόδεμα έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Η καταπόνηση της κατασκευής είναι καθημερινή και ιδιαίτερα έντονη, καθώς πάνω από τον οχετό δεν κινούνται μόνο επιβατικά αυτοκίνητα. Είναι και τα βαρέα οχήματα, όπως «τρέηλερ», το συνολικό βάρος των οποίων μπορεί να ανέρχεται σε δεκάδες τόνους. Υπό αυτές τις συνθήκες, η φθορά του οχετού εντείνει και τον κίνδυνο υποχώρησης του οδοστρώματος.

Εξίσου αποκαλυπτικές για την κατάσταση στο εσωτερικό του οχετού είναι και οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΑ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον τεχνικό, πριν από μερικά χρόνια είχε καταγραφεί και υποχώρηση σε τμήμα του οχετού στην περιοχή κοντά στη Cyta και την οδό Νάξου.

Η πρώτη φάση των εργασιών παραπέμπει, τρόπον τινά, σε μια εγχείρηση κάτω από τη Διγενή Ακρίτα. Τα συνεργεία ανοίγουν αρχικά οπές στην πλάκα της οροφής ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό και να προχωρήσουν στις απαραίτητες επεμβάσεις.

«Ανοίγουμε οπές για να κατεβούμε κάτω. Θα συντηρήσουμε όσα σίδερα μπορούν να συντηρηθούν. Όσα δεν μπορούν, θα αφαιρεθούν, θα τοποθετηθεί καινούριος οπλισμός και στη συνέχεια θα γίνει εκτοξευόμενο σκυρόδεμα», ανέφερε ο τεχνικός.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να αρχίσει η ουσιαστική εργασία στο εσωτερικό του οχετού. Θα αφαιρεθούν τα σαθρά τμήματα σκυροδέματος, καθώς και ο οπλισμός που δεν μπορεί πλέον να συντηρηθεί, για να ακολουθήσει η ενίσχυση της κατασκευής.

Σημαντικό ρόλο στην πορεία των εργασιών θα παίξει και ο καιρός. Όπως ανέφερε ο τεχνικός, τυχόν βροχοπτώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τον ρυθμό των εργασιών, καθώς μεγάλο μέρος τους θα γίνεται μέσα στον οχετό.

Υπενθύμισε δε ότι αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιήθηκαν πριν από μερικούς μήνες σε άλλο τμήμα, από την περιοχή της οδού Νάξου μέχρι το παντοπωλείο Αγίου Αντωνίου. Ερωτηθείς ποιο από τα δύο τμήματα βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση, ανέφερε ότι η εικόνα ήταν περίπου η ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα πάντα με τον επιστάτη, οι αντίστοιχες εργασίες υπολογιζόταν αρχικά ότι θα διαρκούσαν έξι εβδομάδες, ωστόσο, στην πράξη χρειάστηκαν περίπου τρεις μήνες για να ολοκληρωθούν.

Γιωρκάτζης: «Από πάνω περνούν δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα»

Τη σοβαρότητα του προβλήματος έχει υπογραμμίσει τις προηγούμενες ημέρες, σε παρεμβάσεις του στα ΜΜΕ, και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

Όπως επεσήμανε, πάνω ακριβώς από την οροφή του οχετού κινούνται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα η αποκατάσταση να συνδέεται άμεσα με ζήτημα ασφάλειας.

Ο κ. Γιωρκάτζης ανέφερε ότι το μισό περίπου τμήμα του αγωγού έχει ήδη συντηρηθεί και πλέον πρέπει να ολοκληρωθεί η επέμβαση στο υπόλοιπο. Στόχος είναι η ενίσχυση τόσο των τοιχωμάτων όσο και, κυρίως, της οροφής, με νέο οπλισμό και σκυρόδεμα.

Αναγνώρισε παράλληλα ότι το έργο θα προκαλέσει αναπόφευκτα ταλαιπωρία και κυκλοφοριακή συμφόρηση, ζητώντας την κατανόηση των πολιτών. Όπως ανέφερε, όμως, πρόκειται για ένα έργο που λόγω της κατάστασης της κατασκευής «πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσει και να ολοκληρωθεί».

Η πρώτη φάση των εργασιών αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ συνολικά το έργο υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί 28 εβδομάδες. Το κόστος ανέρχεται σε περίπου €2,3 εκατ. συν ΦΠΑ, με τα δύο τρίτα να χρηματοδοτούνται από το κράτος και το υπόλοιπο από τον ΕΟΑ Λευκωσίας.

Κίνδυνος ακόμη και υποχώρησης του οδοστρώματος

Τη σοβαρότητα της κατάστασης καταδεικνύει και η αναφορά του διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Παρμακλή, ο οποίος δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο υποχώρησης του οδοστρώματος σε σημεία της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα.

Όπως ανέφερε, ο κίνδυνος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος σε περίπτωση διέλευσης βαρέων οχημάτων ή οχημάτων που μεταφέρουν φορτία μεγάλου βάρους. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σημείωσε, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί ακόμη και η υποχώρηση τμήματος του δρόμου και η πτώση οχήματος μέσα στον εγκιβωτισμένο οχετό.

Το πρόβλημα αποδίδεται στη διάβρωση που έχουν υποστεί με την πάροδο των δεκαετιών τόσο ο μεταλλικός οπλισμός όσο και το σκυρόδεμα της κατασκευής που εγκιβωτίζει τον ποταμό Κοτσίρκα κάτω από τη λεωφόρο.

Σύμφωνα με τον κ. Παρμακλή, το έργο θα εκτελεστεί συνολικά σε τέσσερις φάσεις.