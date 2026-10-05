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Νέο σχέδιο για τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων που υπέστησαν κούρεμα το Μάρτιο του 2013 θα εφαρμοστεί το 2027. Μάλιστα, αναμένεται να ανοίξει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβάλλουν αίτηση όσοι δεν υπέβαλαν για το σχέδιο του 2025.

Κατά τη σημερινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών του προϋπολογισμού του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για το 2026, ύψους €28,7 εκατ., ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Ανδρέας Ζαχαριάδης ανάφερε πως μέρος των χρημάτων θα καταβληθεί για κάποιες κατηγορίες που είναι σε εκκρεμότητα στο σχέδιο του 2025.

Όπως είπε, πρόκειται για 1200 δικαιούχους, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αλλά δεν συμπεριέλαβαν το iban number, επισημαίνοντας πως τα επόμενα 24ωρα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση η συγκεκριμένη κατηγορία των δικαιούχων.

Παράλληλα, σημείωσε πως πρόκειται για μικρότερη κατηγορία δικαιούχων που υπέβαλαν ένσταση και εξετάζεται, καθώς και μια κατηγορία όπου υπέβαλαν στοιχεία αλλά δεν έγιναν πληρωμές.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη, εάν ανταποκριθούν οι δικαιούχοι και στις τρεις κατηγορίες, από τα €28.7 εκατ. θα δαπανηθούν €10 εκατ. Επίσης, είπε πως πρόθεση του Συμβούλιου του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι να επεκταθεί το σχέδιο του 2025 και να καταβληθεί ποσό €17 εκατ. με €20 εκατ.

«Στην ουσία θα πάρουν το ¼ του ποσού που καταβλήθηκε το 2025. Θα πάμε κοντά στο 12,5% με 13% Θα είναι επέκταση του σχεδίου του 2025 – το ¼ του 2025. Για αυτούς που ήδη έλαβαν ένα ποσοστό» συμπλήρωσε. Μάλιστα αποκάλυψε το περί τέλος Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για να υποβάλουν αιτήσεις όσοι δεν υπέβαλλαν το 2025. Όπως είπε, το σχέδιο θα ανοίξει το 2027 και θα κατατεθεί στη Βουλή νέος προϋπολογισμός.

Περιλαμβάνονται αυτόματα

Σε σχέση με όσους έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση το 2025, θα συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο του 2027, προσθέτοντας πως το ποσοστό κάλυψης θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά του κράτους. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών Ανδρέας Καραολή, είπε πως από τις 9,700 φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις έγινε πληρωμή σε 7160 πρόσωπα.

Ρυθμίζονται Ταμεία Προνοίας

Σχετικά με τη συμπερίληψη των 90 χιλ. μετόχων στο νέο σχέδιο του 2027, ο κ. Ζαχαριάδης, ανάφερε πως θα εξεταστεί στο συμβούλιο, τονίζοντας πως υπάρχει γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία η οποία ανέφερε πως είναι στη διακριτική ευχέρεια του συμβουλίου η κάλυψη των μετόχων. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής αποκάλυψε πως εντός του έτους θα υπάρξει κατάληξη στο πρόβλημα του 2017 αναφορικά με τα ταμεία πρόνοιας των εργαζομένων της Τράπεζας Κύπρο και της Λαϊκής Τράπεζες.

Πρόβλημα με τα κρατικά ακίνητα

Όσον αφορά το αποθεματικό του Ταμείου Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ανέρχεται στα €240 εκατ. και μετά την καταβολή του ποσού του €28.7 εκατ. θα παραμείνουν €211 εκατ., ενώ στο Ταμείο θα περιληφθούν άλλα €50 εκατ. το 2027.

Σε σχέση με την προικοδότηση του ταμείου με 12 κρατικά ακίνητα αξίας €100 εκατ., σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη υπάρχει νομικό ζήτημα η μεταφορά ακινήτων , επισημαίνοντας πως τα κονδύλια που καταβάλει το κράτος είναι περισσότερα από την αξία των ακινήτων.