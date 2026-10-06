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Την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης» του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για Φυσικά Πρόσωπα από τις 6 Οκτωβρίου μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη από τον σύνδεσμο στο gov.cy: https://www.gov.cy/service/elegchos-apotelesmaton-apomeiosis-schediou-anaplirosis/ ή από τον σύνδεσμο της υπηρεσίας: https://national-solidarity-fund-results.service.gov.cy/

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά Φυσικά Πρόσωπα που είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» κατά την περίοδο 20/12/2023 έως 25/5/2024 και έλαβαν αριθμό αναφοράς NSF-**** αλλά δεν είχαν προβεί στην επιβεβαίωση στοιχείων/ανάρτηση IBAN/υποβολή ένστασης κατά την περίοδο 19/6/2025-31/10/2025 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης».

Η πρόσβαση στην υπηρεσία θα γίνεται μέσω CY Login, με τον λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αρχικής αίτησης κατά την περίοδο 20/12/2023–25/5/2024. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστική υποβολή αίτησης θα παρέχεται αριθμός αναφοράς NSF2-****.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη επαναλειτουργία δεν αφορά Φυσικά Πρόσωπα που δεν είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση κατά την περίοδο 20/12/2023 έως 25/5/2024. Για τα εν λόγω Φυσικά Πρόσωπα, η ηλεκτρονική υπηρεσία «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» θα επαναλειτουργήσει εντός Φθινοπώρου 2026, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Για θέματα που αφορούν το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, τα επηρεαζόμενα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης nsf@mof.gov.cy. Για την ταχύτερη εξέταση των αιτημάτων, κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να συνοδεύεται, όπου υπάρχει, από τον αριθμό αναφοράς της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για θέματα που αφορούν το CY Login, μπορούν να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης CyLoginSupport@dits.dmrid.gov.cy.