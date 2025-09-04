Συνολικές αποζημιώσεις ύψους €44,36 εκατ. καταβάλλονται σήμερα σε 4.524 κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο πλαίσιο ενημέρωσης των ΜΜΕ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι «ήδη έχουν τροχοδρομηθεί οι καταβολές προς την Κεντρική Τράπεζα. Η καταβολή των ποσών δεν είναι απλώς μια τεχνική διαδικασία, αλλά μια σαφής ένδειξη της πολιτικής βούλησης και της συνέπειας με την οποία η Κυβέρνηση υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, στηρίζοντας στην πράξη τους πολίτες που επλήγησαν».

Η διαδικασία, πρόσθεσε, συνεχίζεται «απρόσκοπτα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ώστε όλοι οι δικαιούχοι που έχουν επιβεβαιώσει τα ποσά τους να λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται».

Παράλληλα, κάλεσε όσους δεν έχουν ακόμη δηλώσει τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να το πράξουν άμεσα, ώστε να επιβεβαιωθούν τα χρήματα που έχασαν από το κούρεμα του 2013.