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Άναψε και τυπικά σήμερα το πράσινο φως το στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στα Πολεμίδια, ως η επίσημη έδρα της μπασκετικής Μακάμπι για τους αγώνες της στην Ευρωλίγκα.

Σε επιθεώρηση του σταδίου κρίθηκε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της ισραηλινής ομάδας και γι’ αυτό θα δηλωθεί ως η έδρα της αντί της Σερβία που ήταν μέχρι τώρα. Κατά την επιθεώρηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του ΚΟΑ, της Μακάμπι, των αρχών του σταδίου και οι δύο βοηθοί αρχηγοί Αστυνομίας Γιαννάκης Γεωργίου και Μιχάλης Κατσουνωτός, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews -το οποίο αποκάλυψε χθες το θέμα- το στάδιο κρίθηκε κατάλληλο για να φιλοξενήσει τους αγώνες της ισραηλινής ομάδας και τονίστηκε σε όλους πως προέχει η ασφάλεια. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε πως οι φίλαθλοι που θα μπορούν να παρακολουθούν αγώνες της Μακάμπι θα είναι λιγότεροι από την χωρητικότητα του σταδίου.

Σήμερα το «Σπύρος Κυπριανού» μπορεί με τις ανακαινίσεις που έγιναν πέρσι, να φιλοξενήσει 6.000 θεατές. Στους αγώνες όμως της Μακάμπι θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε 5.000. Για τις φιλοξενούμενες ομάδες η αστυνομία θα επιτρέπει έναν πολύ μικρό αριθμό οπαδών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, έχει αποφασιστεί ότι στους αγώνες της ισραηλινής ομάδας, για ευνόητους λόγους, δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά κανενός προσωπικού αντικειμένου των φιλάθλων εντός του σταδίου, ενώ το γήπεδο θα παραδίδεται στην Αστυνομία 24ώρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, θα σφραγίζεται, θα φρουρείται και θα επιτρέπεται μόνο στην Μακάμπι να το χρησιμοποιεί για προπόνηση.

Επίσης, θα γίνει διαχωρισμός των κερκίδων και όσοι θα εισέρχονται πρέπει να κατέχουν κάρτα φιλάθλου. Η Ευρωλίγκα έχει ζητήσει κάποιες αλλαγές στο γήπεδο όπως των μπασκέτων κ.ά, κάτι που αναμένεται να γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, ώστε να καταστεί εφικτή η διεξαγωγή των αγώνων.

Όσον αφορά στα μέτρα κατά τους αγώνες με τρεις ομάδες της Τουρκίας (Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Ανατολού Εφές) αυτά θα είναι δρακόντεια και οι έλεγχοι εξονυχιστικοί.