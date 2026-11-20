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Η πρόοδος προς μια διευθέτηση του Κυπριακού θα συνέβαλλε σε ένα πιο θετικό περιβάλλον για την προώθηση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συνάντηση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις και Ειδικού Εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό Ραφαέλε Φίτο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα όσα σημείωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν σχετικά με τη συνάντηση Φίτο – Φιντάν, οι δύο πλευρές είχαν εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, με έμφαση στη σημασία της διατήρησης του διαλόγου και της ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε και το Κυπριακό, με την Κομισιόν να υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης μιας συνολικής λύσης στο πλαίσιο του ΟΗΕ, προς όφελος της Κύπρου, της Τουρκίας, της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως επισημαίνεται από τον εκπρόσωπο, υπήρξε επίσης έμφαση στο γεγονός ότι η πρόοδος προς μια διευθέτηση του Κυπριακού θα συνέβαλλε σε ένα πιο θετικό περιβάλλον για την προώθηση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και της συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

ΚΥΠΕ