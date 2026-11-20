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Μειώσεις που φτάνουν μέχρι και τα 16,8 σεντ το λίτρο καταγράφονται στις μέσες λιανικές τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, με τη μεγαλύτερη υποχώρηση να σημειώνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναμένει περαιτέρω μειώσεις το επόμενο διάστημα, καθώς η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών αρχίζει να αποτυπώνεται σταδιακά στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων, στις 20 Νοεμβρίου η μέση παγκύπρια τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στο €1,617 το λίτρο, από €1,760 στις 15 Οκτωβρίου, σημειώνοντας μείωση 14,3 σεντ.

Στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή υποχώρησε κατά 4,9 σεντ, από €2,028 στις 6 Οκτωβρίου σε €1,979, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφηκε μείωση 16,8 σεντ ανά λίτρο, από €1,679 στις 19 Οκτωβρίου σε €1,511.

Οι χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές στα πρατήρια

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου καταγράφουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές μεταξύ των πρατηρίων.

Καύσιμο Χαμηλότερη τιμή Μέση τιμή Υψηλότερη τιμή Βενζίνη 95 €1,525 €1,617 €1,782 Πετρέλαιο κίνησης €1,885 €1,979 €2,066 Πετρέλαιο θέρμανσης €1,399 €1,511 €1,688

Τιμές ανά λίτρο, σε ευρώ.

Καραγιώργης: Έρχονται και άλλες μειώσεις

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, ανέφερε ότι οι τιμές των διυλιστηρίων ακολουθούν πτωτική πορεία, η οποία μεταφέρεται σταδιακά στις λιανικές τιμές των καυσίμων.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα σημειωθούν και νέες μειώσεις, ιδιαίτερα εφόσον τα επόμενα φορτία καυσίμων φτάσουν στην Κύπρο σε χαμηλότερες τιμές.

Αναφερόμενος στην καθυστέρηση μετακύλισης των μειώσεων, εξήγησε ότι μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεταξύ των μεταβολών στις διεθνείς αγορές και της παραλαβής των φορτίων από τις εταιρείες.

«Υπάρχει ένας ετεροχρονισμός», ανέφερε, σημειώνοντας ότι απαιτούνται ορισμένες ημέρες μέχρι οι χαμηλότερες τιμές των διυλιστηρίων να αποτυπωθούν στα πρατήρια.

Ο κ. Καραγιώργης διευκρίνισε ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί αδικαιολόγητες αυξήσεις ή ανεπαρκείς μειώσεις τιμών από τις εταιρείες πετρελαιοειδών.

«Μειώνουν στα πλαίσια τα οποία είναι αποδεκτά», σημείωσε.

Το 94% των πρατηρίων εφάρμοσε πλήρως τη μείωση του φόρου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στην εφαρμογή της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, το 94% των πρατηρίων μετακύλισε πλήρως τη φορολογική μείωση στους καταναλωτές, ενώ τα υπόλοιπα την εφάρμοσαν μερικώς ή καθόλου.

Ο κ. Καραγιώργης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να επιτρέπει στην Υπηρεσία να καταγγείλει πρατήρια τα οποία δεν μετακύλισαν πλήρως τη μείωση.

Όπως ανέφερε, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα πρατήρια από τα οποία θα προμηθεύονται καύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που προσφέρονται.

Επαφές με εταιρείες για νέες προσφορές

Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, πραγματοποίησαν συναντήσεις με τις εταιρείες πετρελαιοειδών και επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, ζητώντας πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να ανταποκριθούν θετικά, με ορισμένες να έχουν ήδη προχωρήσει σε προωθητικές ενέργειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα των τροφίμων, ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

«Οτιδήποτε έχει μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο για τον καταναλωτή είναι θετικό και το χαιρετίζουμε», ανέφερε.

Πρατηριούχοι: Θετική η προσφορά της ΕΚΟ με έκπτωση 15 σεντ

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εταιρείες εισαγωγής καυσίμων επέδειξαν μεγαλύτερη συγκράτηση των τιμών σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους έντονων διεθνών ανατιμήσεων.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, οι εταιρείες συγκράτησαν τις τιμές παρά την πρόσκαιρη άνοδο του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, αν και η μεταγενέστερη μείωσή τους δεν ήταν στον βαθμό που αναμενόταν.

Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε την προσφορά της ΕΚΟ, η οποία αφορά κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης και, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιστοιχεί σε συνολική έκπτωση περίπου 15 σεντ ανά λίτρο.

Κάλεσε και τις υπόλοιπες εταιρείες να προχωρήσουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα ενόψει της πρώτης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης από τα νοικοκυριά για τη χειμερινή περίοδο.

Ο κ. Προκοπίου εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετες προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών τα προηγούμενα χρόνια.

Μείωση κατανάλωσης κοντά στα οδοφράγματα

Αναφερόμενος στην κατανάλωση καυσίμων, ο Πρόεδρος των Πρατηριούχων σημείωσε ότι η μεγαλύτερη υποχώρηση παρατηρείται στα πρατήρια που βρίσκονται κοντά στα οδοφράγματα.

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου, σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση είναι πιο περιορισμένη, παρά τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί στις τιμές.

Όπως εξήγησε, πολλά νοικοκυριά έχουν ήδη προσαρμόσει την κατανάλωσή τους στις οικονομικές τους δυνατότητες, με αποτέλεσμα τα περιθώρια περαιτέρω περιορισμού της να είναι μικρότερα.

Εισήγηση για μεγαλύτερη κρατική επιδότηση θέρμανσης

Ο κ. Προκοπίου επανέφερε την πρότασή του για πρόσθετη κρατική επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ακόμη και για περιορισμένο χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Υποστήριξε ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να εφαρμοστεί εφόσον εξασφαλίζονταν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως ανέφερε, είχε θέσει το ζήτημα πριν από δύο έως τρεις μήνες, ζητώντας να εξεταστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δυνατότητα προσωρινών μέτρων στήριξης των καταναλωτών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης αυξάνεται σημαντικά όταν σημειώνεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας, ακόμη και σε περιόδους υψηλών τιμών.

Εκτίμησε, τέλος, ότι οι προσφορές των εταιρειών μπορούν να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά να προμηθευτούν εγκαίρως πετρέλαιο θέρμανσης, περιορίζοντας την οικονομική επιβάρυνση ενόψει του χειμώνα.