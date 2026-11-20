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Σε μείωση άνω του 7% στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης προχωρούν τα πρατήρια Shell Κύπρου, με το όφελος να μεταφέρεται απευθείας στους καταναλωτές, χωρίς τη χρήση κουπονιών ή άλλων προωθητικών μηχανισμών. Η μείωση εφαρμόζεται από το πρώτο λίτρο και αφορά όλους τους πελάτες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δαπάνες για θέρμανση εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς τους.

Απευθείας μείωση στην τελική τιμή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πρατήρια Shell Κύπρου απορροφούν μέρος του κόστους, προχωρώντας σε μείωση των αναγραφόμενων τιμών του πετρελαίου θέρμανσης.

Η έκπτωση ενσωματώνεται απευθείας στην τελική τιμή πώλησης, χωρίς να απαιτείται η χρήση κάρτας επιβράβευσης, κουπονιού ή οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια από τον καταναλωτή.

Με τον τρόπο αυτό, το οικονομικό όφελος προκύπτει κατά την αγορά του καυσίμου, ανεξάρτητα από την ποσότητα που προμηθεύεται ο πελάτης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων

Η εταιρεία αναφέρει ότι η απόφαση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της για τη στήριξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, τα πρατήρια Shell Κύπρου θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις συνθήκες της αγοράς και να αξιολογούν τη δυνατότητα περαιτέρω μειώσεων ή άλλων πρωτοβουλιών προς όφελος των πελατών τους.

Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει το ακριβές ποσό της μείωσης ανά λίτρο ούτε τη χρονική διάρκεια ισχύος της.