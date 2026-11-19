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Νέα έκτακτα μέτρα για στήριξη των πολιτών ενόψει των εορτών προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαιρετίζοντας παράλληλα την απόφαση της ΕΚΟ να προχωρήσει σε μειώσεις στις τιμές των καυσίμων θέρμανσης και κίνησης. Κάλεσε μάλιστα και άλλες εταιρείες στους τομείς των καυσίμων, της ενέργειας και του λιανικού εμπορίου να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Αυτούσια η δήλωση του ΠτΔ

Χαιρετίζω τη σημερινή απόφαση της ΕΚΟ να προχωρήσει σε μειώσεις στα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης. Είναι μια έμπρακτη πράξη ευθύνης, την ώρα που οι οικογένειες τη χρειάζονται περισσότερο.

Καλώ όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα καύσιμα, στην ενέργεια και στο λιανικό εμπόριο, να εξετάσουν ανάλογες πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανακούφιση των πολιτών. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αποφάσεις του κράτους. Χρειάζεται μια συμμαχία ευθύνης, στην οποία ο καθένας συνεισφέρει όσα του αναλογούν.

Από δικής μας πλευράς, αυτό ακριβώς κάνουμε από την πρώτη ημέρα, με σχέδιο και όχι με αυτοσχεδιασμούς, ούτε με λαϊκισμούς. Έχουμε, ήδη, διαθέσει πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να στηρίξουμε νοικοκυριά, εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίναμε νέα δέσμη μέτρων, που ανεβάζει τη στήριξη κατά επιπλέον €160 εκατ.: μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, μειωμένος ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης στο κατώτατο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έκτακτη ενίσχυση στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Και δεν σταματούμε εδώ. Ενόψει των εορτών, πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε νέα έκτακτα μέτρα, από τα οποία θα ωφεληθεί η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών.

Όλα αυτά είναι εφικτά επειδή επιμείναμε στη δημοσιονομική υπευθυνότητα όταν άλλοι μας καλούσαν να την εγκαταλείψουμε. Σήμερα η Κύπρος έχει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και δημόσιο χρέος κάτω από το 50% του ΑΕΠ. Η σταθερότητα αυτή δεν είναι αριθμοί σε έναν προϋπολογισμό. Είναι η δυνατότητα του κράτους να στέκεται δίπλα στον πολίτη τη στιγμή που το χρειάζεται.

Η Κύπρος έμαθε, με τον πιο επώδυνο τρόπο, πόσο ακριβά κοστίζουν οι εύκολες υποσχέσεις. Γι’ αυτό συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο: προστασία για τους ευάλωτους, στήριξη για τη μεσαία τάξη και αποφάσεις κοστολογημένες, βιώσιμες και δίκαιες. Αυτή είναι η ευθύνη που μας ανέθεσαν οι πολίτες και θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους.