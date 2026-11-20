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Καταζητούνται τα πιο κάτω πρόσωπα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση της σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα στη Λεμεσό.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι: 1. Συνωμοσίας για διάπραξη φόνου, 2. Συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, 3. Παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, 4. Συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, και 5. Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα που διαπράχθηκαν σε Λεμεσό, Λευκωσία και το εξωτερικό.

Bader Farah, 44 ετών, από Κουβέιτ, κάτοικος Λεμεσού Ευάγγελος (Άγγελος) Ευαγγέλου, 44 ετών, κάτοικος Λεμεσού

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με τη Δ.Α.Ο.Ε. – Υ.Δ.ΟΡ.Ε., στον τηλεφωνικό αριθμό 22-607380, ή με τη Γραμμή Πληροφοριών της Υ.Κ.Α.Ν. 1498, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

1. BADER FARAH

2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, εκδόθηκαν ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψής τους, καθώς οι δύο καταζητούμενοι φαίνεται να διαμένουν στο Ντουμπάι.