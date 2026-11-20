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Τέσσερις προτεραιότητες για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του υπουργείου του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης, τη συμμετοχή της Τουρκίας στην πρωτοβουλία «Made in EU» και την επιτάχυνση του διαλόγου για την απαλλαγή των Τούρκων πολιτών από την υποχρέωση θεώρησης. Τέταρτη προτεραιότητα, είπε, είναι η συμμετοχή της χώρας του στους μηχανισμούς ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, οι οποίοι, κατά την Άγκυρα, θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

Ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι η ΕΕ επιδιώκει το τελευταίο διάστημα να ενισχύσει τις επαφές της με την Τουρκία. Ζήτησε η ενταξιακή διαδικασία να προχωρήσει με αντικειμενικά κριτήρια, ανεξάρτητα από «πολιτικά κίνητρα και μονομερείς ατζέντες». Εφόσον η ΕΕ επιδείξει πολιτική βούληση, πρόσθεσε, μπορεί να αρχίσει «μια νέα εποχή συνεργασίας» στη βάση κοινών συμφερόντων.

Για τις θεωρήσεις Σένγκεν, ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε ότι το κλιμακωτό σύστημα διευκολύνει την ταχύτερη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σε Τούρκους πολίτες. Υπενθύμισε επίσης ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας με τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των χωρών Σένγκεν στην Τουρκία για την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

ΚΥΠΕ