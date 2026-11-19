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Τη θέση της Άγκυρας ότι στην Κύπρο υπάρχουν «δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο ξεχωριστές δημοκρατίες και δύο ξεχωριστά κράτη» επανέλαβε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ANKA.

Ο κ. Φιντάν χαρακτήρισε το Κυπριακό «εθνικό μας ζήτημα» και δήλωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει μια δίκαιη και μόνιμη λύση που να βασίζεται, όπως είπε, στις «πραγματικότητες του νησιού». Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τους Τουρκοκυπρίους.

Για τις σχέσεις με την Ελλάδα, ανέφερε ότι η Άγκυρα δίνει προτεραιότητα στον διάλογο και την καλή γειτονία, υπενθυμίζοντας ότι τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα η έκτη σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας, υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόσθεσε παράλληλα ότι η Τουρκία θα διατηρήσει «αποφασιστική στάση» απέναντι σε ενέργειες που, κατά τον ίδιο, θα έθιγαν τα εθνικά της συμφέροντα και τα «δικαιώματα των ομογενών μας» στη «Δυτική Θράκη» και τα Δωδεκάνησα.

Αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Φιντάν είπε ότι η Άγκυρα διατηρεί διάλογο με όλες τις πλευρές στη Λιβύη. Όπως είπε, στις 20 Οκτωβρίου η Βουλή των Αντιπροσώπων, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, ενέκρινε ομόφωνα το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Κατά τον Τούρκο υπουργό, η απόφαση δείχνει ότι η πολιτική της Άγκυρας έναντι της Λιβύης αποδίδει.

Για την Αίγυπτο, ανέφερε ότι οι επαφές υψηλού επιπέδου εντός του 2026 ενίσχυσαν τις σχέσεις των δύο χωρών και ότι η Άγκυρα επιδιώκει περαιτέρω συνεργασία με το Κάιρο στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων.

ΚΥΠΕ