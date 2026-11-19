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Σε διευκρινίσεις για την πειθαρχική έρευνα εναντίον ιατροδικαστή προχώρησε η Νομική Υπηρεσία, ξεκαθαρίζοντας πως η εξέταση της υπόθεσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Tονίζει ακόμη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει αρμοδιότητα να κοινοποιεί το πόρισμα της έρευνας, εξηγώντας τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΝΥ

Με γνώμονα την προστασία της πειθαρχικής υπόθεσης που βρίσκεται ενώπιόν της, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας επιθυμεί να προβεί σε ορισμένες διευκρινίσεις σε σχέση με πρόσφατες τοποθετήσεις που αφορούν σε πειθαρχική έρευνα εναντίον ιατροδικαστή, με στόχο την ορθή ενημέρωση του κοινού και την αποσαφήνιση των πραγματικών γεγονότων και των αρμοδιοτήτων της.

Σε ό,τι αφορά στο ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στις 14 Ιουλίου 2025, διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοείται στη σχετική νομοθεσία, η έκθεση του ερευνώντος λειτουργού, μαζί με τα σχετικά έγγραφα (πόρισμα όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα), προκειμένου να δοθεί γνωμάτευση ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον εν λόγω ιατροδικαστή.

Η Νομική Υπηρεσία αφού μελέτησε την έκθεση και τα σχετικά έγγραφα, ζήτησε, με επιστολή της ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2025, τη διεξαγωγή περαιτέρω συμπληρωματικής έρευνας, επισημαίνοντας όπως το όλο θέμα θεωρηθεί ως ιδιαίτερα επείγον.

Στις 2 Μαρτίου 2026, η Νομική Υπηρεσία απέστειλε υπενθυμητική επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας σημειώνοντας την ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση και διαβίβαση της συμπληρωματικής έκθεσης. Το Υπουργείο Υγείας, με επιστολή του ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2026, ενημέρωσε τη Νομική Υπηρεσία ότι ο ερευνών λειτουργός είχε υποβάλει σειρά αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της έρευνας και ότι η έκθεση θα αποσταλεί το συντομότερο.

Στις 20 Αυγούστου 2026, το Υπουργείο Υγείας διαβίβασε στη Νομική Υπηρεσία τη συμπληρωματική έκθεση του ερευνώντος λειτουργού, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2026.

Η μελέτη και αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία της πειθαρχικής υπόθεσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο με σκοπό την έκδοση γνωμοδότησης ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον εν λόγω ιατροδικαστή.

Σε ό,τι αφορά σε κοινοποίηση πειθαρχικής έκθεσης (πόρισμα όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα), η Νομική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι η σχετική αρμοδιότητα δεν ανήκει στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο (Ν. 1/1990), η αρμόδια αρχή (στη συγκεκριμένη περίπτωση το Υπουργείο Υγείας) διαβιβάζει στον Γενικό Εισαγγελέα την έκθεση της πειθαρχικής έρευνας και τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να λάβει γνωμοδότηση ως προς το κατά πόσον μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία εναντίον του υπαλλήλου.

Εάν ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει ότι μπορεί να διατυπωθεί κατηγορία, προχωρεί στη διατύπωσή της με την ετοιμασία κατηγορητηρίου, το οποίο διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή. Η τελευταία το υπογράφει και το αποστέλλει, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ως αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, καλεί τον υπάλληλο ενώπιόν της και του παραδίδει την έκθεση και το σύνολο του μαρτυρικού υλικού, σύμφωνα με το άρθρο 83(4) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Εάν, αντίθετα, δεν διαπιστωθεί πειθαρχική ευθύνη, ο Γενικός Εισαγγελέας αποστέλλει την γνωμοδότησή του στην αρμόδια αρχή, επιστρέφοντας τα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή είναι εκείνη που ενημερώνει τον υπάλληλο για την έκβαση της πειθαρχικής έρευνας.

Κατά συνέπεια, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει αρμοδιότητα να κοινοποιεί τις εκθέσεις των πειθαρχικών ερευνών, ούτε κατά το στάδιο της εξέτασής τους, ούτε μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους.

Η Νομική Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της είναι σαφώς καθορισμένος από τη νομοθεσία και ότι η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων αλλά και της νομιμότητας και του κύρους της διαδικασίας.

Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση, δεν θα προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο επί της ουσίας της πειθαρχικής έρευνας.

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19 Νοεμβρίου 2026