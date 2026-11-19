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Μόλις 0,6% πιθανότητες να βρεθεί στην τελική φάση του Euro 2028 δίνει στην Κύπρο ο αλγόριθμος του Football Meets Data. Η Εθνική βρίσκεται χαμηλά στη σχετική λίστα, με ποσοστό μικρότερο από εκείνα της Εσθονίας (3%), των Νήσων Φερόε (2,4%), της Φινλανδίας (5,5%) και της Μάλτας (1,4%).

Η Κύπρος τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της στη Γ΄ Κατηγορία του Nations League και θα διεκδικήσει την άνοδο στη Β΄ μέσω μπαράζ. Ο αντίπαλός της θα προκύψει από την κλήρωση της Παρασκευής (20/11) και θα είναι μία από τις Βόρεια Μακεδονία, Γεωργία, Ισραήλ και Ρουμανία, που τερμάτισαν τελευταίες στους ομίλους τους στη Β΄ Κατηγορία.

Στον αντίποδα, η Ελλάδα έχει 84% πιθανότητες πρόκρισης, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, και βρίσκεται στη 17η θέση της λίστας. Το ποσοστό αυτό την τοποθετεί δίπλα στην Αυστρία, ενώ ακολουθούν η Σουηδία με 75%, η Τουρκία και η Σλοβενία με 62%.

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