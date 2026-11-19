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Αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχου και χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών των υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας προωθούνται μέσω προτάσεων νόμου που συζητήθηκαν την Πέμπτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν επέκταση της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών από έξι σε δώδεκα μήνες, αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου δαπανών και έλεγχο των εισφορών προς τους υποψηφίους, με στόχο την αντιμετώπιση κενών στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι στόχος είναι οι όποιες τροποποιήσεις στην εκλογική νομοθεσία να εγκρίνονται τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι προτάσεις θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια εντός του πρώτου τριμήνου του 2027, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Φεβρουαρίου του 2028.

Όπως είπε, οι προτάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την επέκταση της περιόδου ελέγχου της προεκλογικής εκστρατείας από έξι σε δώδεκα μήνες και την αύξηση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου δαπανών από €1 εκατομμύριο σε €1,7 εκατομμύρια, λόγω της επιμήκυνσης της περιόδου ελέγχου.

Πρόσθεσε ότι περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τα κόμματα που στηρίζουν υποψηφίους, καθώς και για τις δαπάνες που αφορούν τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Σημείωσε ότι ανάλογες προτάσεις έχουν κατατεθεί και από άλλα κόμματα, μεταξύ των οποίων η Άμεση Δημοκρατία και το ΑΛΜΑ. «Θα αναλάβουμε πρωτοβουλία, εκεί και όπου υπάρχει συμφωνία στα βασικά ζητήματα, ώστε να ενοποιηθούν οι προτάσεις», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το κόμμα του καταθέτει την Πέμπτη στην Ολομέλεια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, η οποία, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει «όλες ανεξαιρέτως τις κατά καιρούς παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διεθνών οργανισμών» για τις «τεράστιες τρύπες» στη νομοθεσία ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.

Εξήγησε ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία ένας υποψήφιος μπορεί να προπληρώσει διαφημιστικές δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ πριν από την έναρξη της εξάμηνης προεκλογικής περιόδου, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στις ελεγχόμενες δαπάνες.

«Η πρότασή μας καλύπτει αυτό το τεράστιο κενό», είπε, διευκρινίζοντας ότι εισάγεται η «βάση των δεδουλευμένων», ώστε να υπολογίζεται πότε παρασχέθηκε μια υπηρεσία και όχι πότε πληρώθηκε.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε επίσης ότι η πρόταση καθιστά υποχρεωτική τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού «για όλες ανεξαιρέτως τις εισφορές και τις δαπάνες», ενώ καλύπτει και το ζήτημα του ύψους των εισφορών που μπορούν να λαμβάνουν οι υποψήφιοι.

«Ενώ, λοιπόν, με τη νομοθεσία ένα κόμμα δεν μπορεί να δεχτεί εισφορές πέραν των €50.000, οι υποψήφιοι μπορούν να δεχτούν απεριόριστα ποσά», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε λάβει το 2023 εισφορά €200.000 από συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρεία.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ακόμη ότι η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική κατάθεση στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας οποιουδήποτε ποσού εισφορών περισσεύει μετά την κάλυψη των προεκλογικών δαπανών.

Αναφέρθηκε συναφώς στην περίπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι είχε εισπράξει €1.110.000 και δαπανήσει, βάσει των δηλωθέντων εξόδων του, λίγο περισσότερο από €1 εκατομμύριο, με αποτέλεσμα να προκύψει πλεονάζον ποσό περίπου €100.000.

Όπως είπε, από το ποσό αυτό καταβλήθηκε πρόστιμο €30.000 που είχε επιβάλει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ για το υπόλοιπο υπήρξε δέσμευση να διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς, «κάτι που δεν γνωρίζουμε αν έχει γίνει».

Πρόσθεσε ότι η πρόταση του ΑΛΜΑ θα επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να πραγματοποιούν δαπάνες προς όφελος υποψηφίου, με τη διαφορά ότι «αυτές οι δαπάνες να προσμετρούν μέσα στα καθορισμένα όρια και να μην είναι πέραν των καθορισμένων ορίων».

Εξάλλου, ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Σούγλης ανέφερε ότι η πρόταση νόμου που κατέθεσε στην Επιτροπή Εσωτερικών επικεντρώνεται στις προεδρικές εκλογές και προβλέπει, σε πρώτη φάση, την επέκταση της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών από έξι σε δώδεκα μήνες.

Όπως είπε, «δεν γίνεται κάποιος να δηλώνει συγκεκριμένα ποσά, πολύ πιο χαμηλά από αυτά που έχει ξοδέψει ως υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές», ενώ η προεκλογική του εκστρατεία μπορεί να έχει αρχίσει έναν, ενάμιση ή ακόμη και δύο χρόνια προηγουμένως.

«Αυτή η κοροϊδία προς τον κυπριακό λαό, τους θεσμούς και το κράτος πρέπει να σταματήσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν παρόμοιες προτάσεις και από άλλους Βουλευτές για τις βουλευτικές εκλογές.

ΚΥΠΕ