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Το σκηνικό στην Πινδάρου εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά ρευστό, το τοπίο θολό και στον συναγερμικό κόσμο επικρατούν μούδιασμα και προβληματισμός τόσο για τα ίδια τα γεγονότα όσο και για όσα διαρρέονται γύρω από το τι έγινε ή δεν έγινε πριν και κατά τη διάρκεια της επίμαχης συνάντησης της Πέμπτης.

Η δήλωση του Σαββάτου από τον εκδότη της «Αλήθειας» και εκ των ιδρυτικών στελεχών του ΔΗΣΥ, Φρίξο Κουλέρμο, σύμφωνα με την οποία αυτή που τον κάλεσε να παραστεί στην Πινδάρου ήταν η ίδια η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δίνει νέα διάσταση στα γεγονότα και δημιουργεί περαιτέρω προβληματισμό και σύγχυση.

Η εντύπωση που είχε επικρατήσει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου ήταν πως ο Φρίξος Κουλέρμος συνόδευσε στη συνάντηση τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν προφανώς και η δήλωση του Γιώργου Παμπορίδη την Παρασκευή, όταν μιλούσε για κηδεμόνες. Αν όμως η πρόσκληση προς τον κ. Κουλέρμο ήταν από την Αννίτα Δημητρίου, τότε η εξίσωση είναι διαφορετική και τα ερωτήματα που εγείρονται θα πρέπει να απαντηθούν από την πρόεδρο του κόμματος.

Οι πληροφορίες που διαρρέουν τόσο από την Πινδάρου όσο και από στελέχη του κόμματος μιλούν για… βολιδοσκόπηση «άτυπης» συμφωνίας από μέρους της Αννίτας Δημητρίου προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητήθηκε η στήριξη του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ προς το πρόσωπο της νυν προέδρου για παραμονή στην προεδρία του ΔΗΣΥ, με την ίδια να δηλώνει ότι αποσύρει την υποψηφιότητά της για το χρίσμα του προέδρου και ο Αβέρωφ θα έμπαινε στην εσωκομματική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι πληροφορίες την προηγούμενη βδομάδα έλεγαν πως ο Ονούφριος Κουλά, μαζί με ακόμα ένα άτομο, είχε επισκεφθεί το πολιτικό γραφείο του Αβέρωφ Νεοφύτου την Τετάρτη. Την προηγούμενη μέρα δηλαδή των εξελίξεων. Είναι επίσης γεγονός ότι την προηγούμενη βδομάδα φούντωναν οι πληροφορίες για μετρήσεις που έδειχναν κατάρρευση της δυναμικής της Αννίτας Δημητρίου. Προφανώς, είχε αρχίσει να καταγράφεται το κόστος από τον απόηχο του περιβόητου δείπνου σε ψαροταβέρνα.

Είναι επίσης γεγονός ότι το πρωί της Πέμπτης η Αννίτα Δημητρίου είχε επικοινωνήσει με τον Γιώργο Παμπορίδη και του ζήτησε να πάει στην Πινδάρου, με το ραντεβού να κλείνει στις 3 μ.μ., λέγοντάς του ότι την προβλημάτιζε το ενδεχόμενο να αποσύρει την υποψηφιότητά της. Το ανέφερε σε δηλώσεις του ο ίδιος ο κ. Παμπορίδης.

Ο Αβέρωφ είχε κληθεί και πήγε στην Πινδάρου στις 2 μ.μ. Εκείνη την ώρα έφτασε και ο Φρίξος Κουλέρμος. Το γιατί ο Παμπορίδης κλήθηκε μία ώρα αργότερα στη συνάντηση είναι και αυτό ένα ερώτημα.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να δημιουργηθεί μια νέα περιρρέουσα ατμόσφαιρα για τον ρόλο του κ. Κουλέρμου στη συνάντηση, που ανάγκασε τον εκδότη να προχωρήσει το Σάββατο σε διευκρινιστική δήλωση, δίνοντας μια νέα διάσταση στα γεγονότα.

Από εκεί και πέρα, ο απόηχος της απόφασης για απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και συζητήσεις. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, φαίνεται ότι στο περιβάλλον της προέδρου του κόμματος υπήρχε προβληματισμός στη βάση και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας ότι υπήρχε πλέον σοβαρό ενδεχόμενο να χάσει στην εσωκομματική αναμέτρηση, οπότε και στη ζυγαριά της απόφασης μέτρησε και αυτό. Μια ήττα στις εσωκομματικές εκλογές για το χρίσμα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμη από την απόσυρση του ενδιαφέροντος με ανάδειξη της απόφασης ως κίνησης για την ενότητα.

Είναι βέβαια γεγονός αναντίλεκτο πως μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου εκτός κόμματος θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα στον ΔΗΣΥ. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί θεωρούν ότι ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν θα τολμούσε να κάνει το βήμα εκτός κόμματος. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν έπρεπε να υποκύψει στην πίεση.

Πλέον, από άτομα εντός και εκτός Πινδάρου, αρχίζει δειλά δειλά να μπαίνει στην εξίσωση και θέμα ηγεσίας για τον ΔΗΣΥ. Κομματικά στελέχη σημειώνουν πως στην πρώτη ουσιαστική κρίση που είχε να διαχειριστεί η Αννίτα Δημητρίου έδειξε αδυναμία. Ερμηνεύουν επίσης την κίνησή της ως επιλογή προσωπικής επιβίωσης.

«Να πάμε… συγκυβέρνηση»

Στα συναγερμικά πηγαδάκια συζητούνται επίσης με προβληματισμό και όσα ακούγονται ως σενάρια για τις προεδρικές εκλογές. Από τη μία, ο Γιώργος Παμπορίδης δηλώνει πως στον β΄ γύρο δεν πρέπει να στηρίξει τον Χριστοδουλίδη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι ακόμα υπό κριτική για όσα έγιναν μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου το 2023, στελέχη του κόμματος αφήνουν να διαρρέει πως θα πάνε από τον πρώτο γύρο με τον Χριστοδουλίδη, ενώ από τα ψηλά δώματα της Πινδάρου, ανάλογα με το ακροατήριο, ακούγεται πλέον και αυτό: «Ε, αν δεν περάσει ο δικός μας, να πάμε στον Χριστοδουλίδη και να γίνουμε συγκυβέρνηση». Και άρα, με αυτό το σενάριο, εξασφαλίζεται στήριξη για παραμονή στην ηγεσία του κόμματος.

Ιωαννίδης υπέρ Παμπορίδη

Στην όλη εξίσωση από χθες μπήκε και η δήλωση του Μιχάλη Ιωαννίδη επικεφαλής του συμβουλίου παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου και των στενότερων συνεργατών της Αννίτας Δημητρίου, ο οποίος σε συνέντευξη στην Καθημερινή δήλωσε ότι θα στηρίξει τον Γιώργο Παμπορίδη για το χρίσμα του υποψηφίου.