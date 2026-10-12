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Καθυστερήσεις στην παραγωγή, μεταθέσεις παραδόσεων, ακυρώσεις παραγγελιών και αναπροσαρμογές εθνικών προγραμμάτων.

Η Ευρώπη μετρά αντίστροφα για τον χειμώνα ωστόσο, τη στιγμή που η περίοδος της επέλασης της γρίπης πλησιάζει, τα εμβολιαστικά προγράμματα των κρατών τυγχάνουν αναπροσπαρμογών λόγω της δυσκολίας των κατασκευαστριών εταιρειών να παραδώσουν έγκαιρα όλες τις ποσότητες που έχουν παραγγελθεί.

Η Αυστρία αναγκάστηκε να αναζητήσει επιπλέον 100.000 δόσεις στη διεθνή αγορά. Η Σλοβενία μετέθεσε την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού για τον Νοέμβριο. Στην Εσθονία, μέρος των εμβολίων αναμένεται να παραδοθεί ακόμη και τον Ιανουάριο του 2027. Στην Ιρλανδία, μέρος των παραδόσεων για το κρατικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Στην Κύπρο, το υπουργείο Υγείας προχώρησε εγκαίρως σε αναπροσαρμογές ενώ τα ιδιωτικά φαρμακεία βρέθηκαν αντιμέτωπα με την ακύρωση παραγγελιών χιλιάδων δόσεων.

Κοινός παρονομαστής των προβλημάτων η αλλαγή και των τριών στελεχών του αντιγριπικού εμβολίου και οι καθυστερήσεις σε απαραίτητα υλικά παραγωγής και ελέγχου που επηρέασαν τα χρονοδιαγράμματα των περισσότερων εταιρειών.

◗ Η Sanofi, μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες αντιγριπικών εμβολίων παγκοσμίως, σε δήλωσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο εξήγησε ότι εξαιτίας των αλλαγών επηρεάστηκε η παραγωγή της. Παράλληλα, ανέφερε ότι αντιμετώπισε και ξεχωριστό πρόβλημα παραγωγής με το εμβόλιο Supemtek TIVr. Η Sanofi είναι η παρασκευάστρια εταιρεία του αντιγριπικού εμβολίου του οποίου το υπουργείο Υγείας της Κύπρου αναμένει την παραλαβή.

◗ Viatris: Έχει δώσει αναλυτική εξήγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Influvac. Γραπτή ενημέρωση στάλθηκε για την ακύρωση και της παραγγελίας Influvac στην Κύπρο.

◗ CSL Seqirus: Σύμφωνα με δήλωσή της προς τη βρετανική Dispensing Doctors’ Association, ορισμένες παραγγελίες κυτταροκαλλιεργημένων τριδύναμων εμβολίων χρειάστηκε να αναπρογραμματιστούν εξαιτίας προβλήματος στη γραμμή πλήρωσης, το οποίο δημιούργησε συσσώρευση εργασιών.

◗ AstraZeneca: Στην περίπτωση της AstraZeneca, οι δυσκολίες αφορούν το ρινικό αντιγριπικό εμβόλιο Fluenz.

Προβλήματα σε διάφορες χώρες

Αυστρία: Στις 5 Οκτωβρίου, το αυστριακό δημόσιο μέσο ORF μετέδωσε ότι περίπου 868.000 δόσεις Influvac αντιμετωπίζουν καθυστέρηση παράδοσης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε από τη διεθνή αγορά 100.000 πρόσθετες δόσεις για τις ευάλωτες ομάδες.

Σλοβενία: Ανέβαλε την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού από τις 20 Οκτωβρίου στις 2 Νοεμβρίου, λόγω καθυστερήσεων στις παραδόσεις.

Εσθονία: Η παραγγελία των 233.000 αντιγριπικών εμβολίων αναμένεται να παραδοθεί σταδιακά μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, οι αρχές σχεδιάζουν να δώσουν προτεραιότητα στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ιρλανδία: Δεν θα καλυφθεί η ιδιωτική αγορά. Για το κρατικό πρόγραμμα, μέρος των παραδόσεων θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Βουλγαρία: Το υπουργείο Υγείας αναγνώρισε καθυστερήσεις στην προμήθεια οι οποίες επηρεάζουν τόσο το κρατικό πρόγραμμα όσο και τα φαρμακεία.

Τσεχία: Περισσότερες από 500.000 δόσεις είχαν ήδη παραδοθεί μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο, εκκρεμούν άλλες παραδόσεις.

Ιταλία: Η αρχή φαρμάκων προχώρησε σε διαδικασία εισαγωγής του FluMist από το εξωτερικό, για να αντιμετωπίσει πρόβλημα διαθεσιμότητας του ρινικού αντιγριπικού εμβολίου Fluenz της AstraZeneca.

Νορβηγία: Ανακοινώθηκε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων από τα τέλη Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Αγγλία: Στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, η UK Health Security Agency δημοσίευσε ενημέρωση προς το κοινό, αναγνωρίζοντας ότι η χώρα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναμένει καθυστερήσεις ή περιορισμένες ποσότητες ορισμένων αντιγριπικών εμβολίων.

Γιβραλτάρ: Στις 2 Οκτωβρίου, η υγειονομική αρχή του Γιβραλτάρ ανακοίνωσε ότι προβλήματα παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο επηρεάζουν τις παραδόσεις αντιγριπικών εμβολίων.

Λετονία: Η υγειονομική αρχή ανακοίνωσε καθυστερήσεις στην παραλαβή του Vaxigrip, το οποίο αναμένεται έως τις 13 Νοεμβρίου. Η εξέλιξη επηρεάζει τον προγραμματισμό του κρατικού εμβολιασμού, ενώ άλλα εμβόλια, όπως το Efluelda και το Fluenz, διατίθενται νωρίτερα.

Λιθουανία: Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 250.000 δόσεις αντιγριπικών εμβολίων για τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα παραδοθούν τον Νοέμβριο, αργότερα από το συνηθισμένο, λόγω παραγωγικών δυσκολιών και καθυστερήσεων στην προμήθεια αντιδραστηρίων.

Ελβετία: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, περίπου το 60% των προβλεπόμενων εμβολίων αναμένεται εγκαίρως, ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες θα παραδοθούν μέχρι τον Νοέμβριο. Προγραμματίστηκε και δεύτερη εβδομάδα εμβολιασμού, στις 23–28 Νοεμβρίου.

Ολλανδία: Καθυστερήσεις στις παραδόσεις αντιγριπικών εμβολίων επηρέασαν τον προγραμματισμό ιατρείων και εμβολιαστικών δράσεων, με ορισμένα ραντεβού να μετατίθενται για τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο.

Μάλτα: Η κυβέρνηση εξασφάλισε, με τη συνδρομή της Ιταλίας, δεκάδες χιλιάδες αντιγριπικά εμβόλια, αφού ο συμβεβλημένος εισαγωγέας είχε προειδοποιήσει ότι οι παραδόσεις θα καθυστερούσαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Οι ποσότητες παραλήφθηκαν, αποτρέποντας την καθυστέρηση.

Πορτογαλία: Η Γενική Διεύθυνση Υγείας αναγνώρισε δυσκολίες στον εφοδιασμό της ιδιωτικής αγοράς με αντιγριπικά εμβόλια, με τις διαθέσιμες ποσότητες να ενδέχεται να είναι μειωμένες. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι το δημόσιο πρόγραμμα διαθέτει επαρκή εμβόλια.

Σε εγρήγορση από

τα μέσα Σεπτεμβρίου

Στην Κύπρο, η παραλαβή 110.000 δόσεων του αντιγριπικού εμβολίου Vaxigrip TIV, είχαν προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε το Υπουργείο ότι, λόγω των διεθνών δυσκολιών παραγωγής, δεν θα μπορούσε να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα και ότι το σύνολο των ποσοτήτων αναμενόταν πλέον κατά την εβδομάδα 2–6 Νοεμβρίου.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου, είχε διαμορφωθεί εισήγηση για έναρξη των εμβολιασμών με το εμβόλιο υψηλής δόσης Efluelda, από το οποίο είχαν παραγγελθεί 60.000 δόσεις.

Στις 10 Οκτωβρίου η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία, οι 110.000 δόσεις είχαν αποδεσμευτεί από το εργοστάσιο και αναμένονται στην Κύπρο εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Την ίδια ώρα, η ιδιωτική αγορά το υπουργείο Υγείας έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και εξετάζονται τρόποι κάλυψης των αναγκών του ιδιωτικού τομέα μέσω των διαδικασιών του Υπουργείου.