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€2.000.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης 13/10/2026 μετά το Τζάκποτ που σημειώθηκε κατά τη διαλογή της 3130ης χθεσινής κλήρωσης του Τζόκερ.

Δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία, τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000 για κάθε επιτυχία, εκ των οποίων το ένα στη Λεμεσό.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.