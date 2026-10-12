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Το Τμήμα Περιβάλλοντος άναψε το πράσινο φως για τα έργα επέκτασης του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου (ΓΟΚ) στον Δήμο Αμαθούντας . Η Αιτιολογημένη Διαπίστωση του ξεκαθαρίζει ότι δεν απαιτείται η υποβολή πλήρους Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), ανοίγοντας τον δρόμο για τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας.

Η νέα ανάπτυξη συνολικού κόστους €2,4 εκατ. περιλαμβάνει προσθήκες συνολικού εμβαδού 2.560 τ.μ. νέων κτηρίων. Θα προστεθούν 1.700 τ.μ. κτηριακών εγκαταστάσεων και 850 τ.μ. υπογείου, καθώς και 1.280 τ.μ. νέου οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης. Όλες οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις θα ανεγερθούν σε χώρους που σήμερα χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης, αποφεύγοντας την περαιτέρω διατάραξη αδιατάρακτων εδαφών.

Στις νέες υποδομές περιλαμβάνεται υπόγειο στο οποίο θα μεταφερθούν υποδομές κουζίνας και αποθήκευσης, εξεταστήρια δερματολογικού τμήματος και αίθουσες μαγνητικής τομογραφίας (MRI).

Ο πρώτος όροφος του νέου κτηρίου θα έχει 7 διαμερίσματα (6 ενός υπνοδωματίου και 1 δύο υπνοδωματίων) για τη φιλοξενία εξειδικευμένου προσωπικού από το εξωτερικό ή/και συγγενών ασθενών.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός θα είναι δυναμικότητας 24 βρεφών και 32 νηπίων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιβαλλοντική διαχείριση του Σταθμού Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (τεχνολογίας MBR), δυναμικότητας 40 κ.μ./ημέρα, ο οποίος λειτουργεί από το 2018. Καθώς δεν είχε διενεργηθεί περιβαλλοντική μελέτη πριν από την κατασκευή του, η Περιβαλλοντική Αρχή αξιοποίησε τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα (2022) για εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, η εξέταση έγινε κατ’ εξαίρεση, καθώς το έργο συνδέεται άμεσα με τη Δημόσια Υγεία και διασφαλίζει την ασφαλή επεξεργασία των λυμάτων και των ραδιενεργών υγρών αποβλήτων. Τα απόβλητα ραδιοθεραπείας οδηγούνται σε ειδικές δεξαμενές κατακράτησης και αδρανοποίησης πριν διοχετευθούν στον σταθμό επεξεργασίας. Ουσιαστικά, η εν λόγω διαπίστωση διορθώνει την προηγούμενη παράλειψη και θέτει αυστηρούς κανόνες λειτουργίας.

Για την προστασία του περιβάλλοντος και των γειτονικών αναπτύξεων όπως το ιδιωτικό σχολείο σε απόσταση 100 μέτρων, επιβλήθηκαν αυστηροί όροι:

Θόρυβος – όχληση: Τοποθέτηση περιμετρικού ηχοπετάσματος ύψους τουλάχιστον 4 μέτρων κατά την κατασκευή, τήρηση ωραρίων εργασίας και συστηματική διαβροχή του εργοταξίου.

Στερεά και υγρά απόβλητα: Απαγόρευση απόρριψης λυμάτων στο έδαφος ή στο δίκτυο ομβρίων και υποχρέωση εγκατάστασης δεξαμενής έκτακτης ανάγκης. Το επεξεργασμένο νερό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άρδευση του πρασίνου του Κέντρου.

Ενεργειακή απόδοση: Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, διπλών υαλοστασίων και αξιοποίηση του υφιστάμενου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 1.300 kWp.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Για την ελάφρυνση της τροχαίας κίνησης, προβλέπεται η κατασκευή κυκλικού κόμβου και διαπλάτυνση του οδικού άξονα σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.