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Βίντεο καταγράφει τη σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα, στην Τουρκία, κατά την οποία 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το φορτηγό έπεσε πάνω στο λεωφορείο.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε λίγο μετά από στροφή στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη και για άγνωστο ακόμα λόγο έκανε όπισθεν.

Αποτέλεσμα ήταν φορτηγό που ακολουθούσε να μην προλάβει να φρενάρει και να πέσει πάνω του με δύναμη.

🔴Manisa'daki feci kaza kamerada



📹 Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında tırla çarpışan tur otobüsünün karıştığı kazaya dair EDS kamera kaydı ortaya çıktı.



💥 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci trafik kazası anı kameraya yansıdı. pic.twitter.com/6vZApGjatP — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 11, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι 11 νεκροί που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών με την έρευνα να εστιάζει και στο αν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί οι τρεις οδηγοί – οι δύο του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού – οι οποίοι, όπως φαίνεται φορούσαν ζώνες ασφαλείας και γι αυτό δεν τραυματίστηκαν.

Και οι τρεις οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ τα αποτελέσματα του οποίου ήταν αρνητικά.

protothema.gr