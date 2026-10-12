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Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 07:05 της Δευτέρας σε εν κινήσει όχημα, στον δρόμο Σωτήρας – Αγίας Νάπας.
Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκε με πυροσβεστικό και διασωστικό όχημα ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου “Λοχία Αδάμου Αδάμου”.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε στις 07:25.
Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ο οδηγός του οχήματος αφού αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, εξήλθε του οχήματος χωρίς να τραυματιστεί.
Ασθενοφόρο αφίχθη για προληπτικούς λόγους στο σημείο, χωρίς να πραγματοποιηθεί μεταφορά του οδηγού στο νοσοκομείο.