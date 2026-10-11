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Συναγερμός σήμανε χθες, στις 10:00 βράδυ, στις Αρχές μετά από τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία.

Η τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε στη διασταύρωση του παλιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού με οδό Στασίνου, παρά την φωτοελεγχόμενη διασταύρωση, περιοχή Νήσου.

Εμπορικό όχημα προσέκρουσε μετωπικά με διπλοκάμπινο όχημα και ακολούθως ακινητοποιήθηκαν εντός του οδοστρώματος. Ένα πρόσωπο (οδηγός) αποπαγιδεύτηκε από το ένα όχημα (εμπορικό) με τη χρήση διασωστικής εξάρτησης.

Το δεύτερο άτομο (οδηγός) στο άλλο όχημα, εξήλθε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παραλήφθηκαν από το πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για την μεταφορά τους στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.