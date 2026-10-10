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Με ηλεκτρονικό βραχιολάκι εκτίει την ποινή του εκτός φυλακής για θανατηφόρο τροχαίο ο 27χρονος που συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό. Σε διαμέρισμα όπου διαμένει με 20χρονη εντοπίστηκε πέραν του ενός κιλού κάνναβης, κοκαΐνη και ρητίνη κάνναβης, με τις ποσότητες να βρίσκονται σε τσάντα κάτω από το κρεβάτι.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα, Σάββατο, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των μελών της ΥΚΑΝ για την κράτησή τους για έξι ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο 27χρονος είναι κατάδικος για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά του 2023, στον δρόμο Κολοσσίου. Ο ίδιος εκτίει την ποινή του εκτός φυλακής, υπό καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από επιχείρηση μελών της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ, τα οποία, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, εξασφάλισαν δικαστικό ένταλμα και διενήργησαν έρευνα χθες σε διαμέρισμα στη Λεμεσό, όπου διαμένουν οι δύο ύποπτοι.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν αρχικά περίπου δύο γραμμάρια κάνναβης και μία ζυγαριά ακριβείας. Ακολούθως, οι αστυνομικοί εντόπισαν ρούχινη τσάντα η οποία ήταν κρυμμένη κάτω από το κρεβάτι καιρός η οποία περιείχε 9 συσκευασίες κάνναβης συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 137 γραμμαρίων.

Στην τσάντα υπήρχαν επίσης δύο συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 50 γραμμαρίων, καθώς και μία συσκευασία με ρητίνη κάνναβης βάρους 95 γραμμαρίων.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ακόμη κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των €2.870, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για αδικήματα που αφορούν παράνομη κατοχή ναρκωτικών, κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι ανακριτές αναμένεται να λάβουν γραπτές καταθέσεις από τους δύο υπόπτους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εξακριβωθεί η προέλευση των ναρκωτικών καθώς και ο προμηθευτής τους.