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Στη σύλληψη 27χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα μέλη της ΥΚΑΝ, αφού εντός του οχήματος του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους ενός περίπου κιλού.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7 χθες το απόγευμα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκε εντός του αυτοκινήτου ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους ενός περίπου κιλού, δύο κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό και ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη αναμεμειγμένη με βιομηχανοποιημένο καπνό.

Ο 27χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία του όπου βρισκόταν και η 23χρονη συμβία του.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε σε διάφορα σημεία της οικίας, ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 105 γραμμαρίων περίπου, δύο κινητά τηλέφωνα, μια ζυγαριά ακριβείας και ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη αναμεμειγμένη με βιομηχανοποιημένο καπνό. Η 23χρονη συνελήφθη επίσης για αυτόφωρο αδίκημα.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.