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Η έκρηξη μελετών ερευνών και ετοιμασίας νέων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας συνεχίζεται.

Άλλη μια θεραπεία της κατηγορίας GLP-1 διεκδικεί θέση στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή τη φορά πρόκειται για χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα, χωρίς να απαιτείται ένεση.

Το orforglipron της Eli Lilly βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2 στους ενήλικες.

Το ενδιαφέρον για το νέο φάρμακο δεν οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι χορηγείται από το στόμα, αφού θεραπείες GLP-1 σε μορφή χαπιού έχουν ήδη φθάσει στις ρυθμιστικές αρχές και την αγορά. Η διαφοροποίησή του βρίσκεται κυρίως στη σύνθεσή του και στον τρόπο λήψης.

Το orforglipron είναι GLP-1 μικρού μορίου, σε αντίθεση με τις πεπτιδικές θεραπείες της ίδιας κατηγορίας, και έχει σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, χωρίς περιορισμούς ως προς το φαγητό ή το νερό. Πρόκειται για χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να διευκολύνει την καθημερινή χρήση του, εφόσον τελικά εγκριθεί.

Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών έχουν ήδη δημιουργήσει προσδοκίες. Στη μελέτη φάσης 3 ATTAIN-1, στην οποία συμμετείχαν ενήλικες με παχυσαρκία ή υπέρβαρο χωρίς διαβήτη, η υψηλότερη δόση του φαρμάκου συνδέθηκε με μέση απώλεια 12,4% του σωματικού βάρους σε διάστημα 72 εβδομάδων, έναντι 0,9% με εικονικό φάρμακο.

Σχεδόν έξι στους δέκα συμμετέχοντες που έλαβαν την υψηλότερη δόση έχασαν τουλάχιστον το 10% του βάρους τους, ενώ περίπου τέσσερις στους δέκα πέτυχαν απώλεια τουλάχιστον 15%.

Σε ξεχωριστή μελέτη σε άτομα με παχυσαρκία ή υπέρβαρα και διαβήτη τύπου 2, η μέση απώλεια βάρους έφθασε έως 10,5% στην υψηλότερη δόση, ενώ καταγράφηκε παράλληλα βελτίωση στον γλυκαιμικό έλεγχο.

Η ευρωπαϊκή αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμη απόφαση του EMA για έγκριση. Ο Οργανισμός εξετάζει τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας πριν διαμορφώσει την τελική του γνωμοδότηση.

Η άφιξη του orforglipron στον EMA προσθέτει, πάντως, έναν ακόμη υποψήφιο στην ταχέως εξελισσόμενη κατηγορία των θεραπειών κατά της παχυσαρκίας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός μεταφέρεται πλέον όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα, αλλά και στην ευκολία με την οποία μια μακροχρόνια θεραπεία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ατόμου που την λαμβάνει.