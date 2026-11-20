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Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στην αγορά τροφίμων, καθώς η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη αρχίζει να επηρεάζει όχι μόνο τις προτεραιότητες της φαρμακευτικής βιομηχανίας και τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων, αλλά και τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και αποτυπώνονται σε νέα έρευνα καταναλωτικών δεδομένων που δημοσιεύθηκε χθες στη Βρετανία, καταδεικνύοντας πως η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων της κατηγορίας GLP-1 συνδέεται πλέον με εκτιμώμενη μείωση των ετήσιων δαπανών για τρόφιμα και άλλα είδη παντοπωλείου που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο λίρες.

Συγκεκριμένα, η νέα έρευνα της εταιρείας καταναλωτικών δεδομένων Worldpanel by Numerator, καταγράφει σημαντικές αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των νοικοκυριών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Η επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη μείωση των ποσοτήτων τροφίμων που αγοράζονται. Όπως προκύπτει από την έρευνα, ενώ σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων καταγράφονται σημαντικές απώλειες, σε κάποιες άλλες παρατηρείται αυξημένη ζήτηση.

Αυτό από μόνο του, αποδεικνύει, με απλά λόγια, ότι η τάση για χρήση των συγκεκριμένων σκευασμάτων, δημιουργεί και νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις τροφίμων και το λιανεμπόριο.

Η Worldpanel μάλιστα, εκτιμά ότι η αυξανόμενη λήψη των φαρμάκων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές ανακατατάξεις στη ζήτηση συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων.

Λιγότερες αγορές κατά 389 λίρες τον χρόνο

Σύμφωνα με τη Worldpanel, τα βρετανικά νοικοκυριά στα οποία υπάρχει τουλάχιστον ένας χρήστης φαρμάκων GLP-1 δαπανούν, κατά το πρώτο έτος μετά την έναρξη της θεραπείας, κατά μέσο όρο 389 λίρες λιγότερες για είδη παντοπωλείου από ό,τι θα αναμενόταν βάσει της σύγκρισης με αντίστοιχα νοικοκυριά.

Σε επίπεδο αγοράς, η συνολική εκτιμώμενη μείωση των δαπανών υπερβαίνει πλέον το ένα δισεκατομμύριο λίρες ετησίως, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 780 εκατομμυρίων λιρών.

Η μείωση αντιστοιχεί, σύμφωνα με την εταιρεία, σε περίπου 415 εκατομμύρια λιγότερες συσκευασίες προϊόντων.

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από 9.629 βρετανικά νοικοκυριά και συγκρίνει την καταναλωτική συμπεριφορά όσων χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα φάρμακα με εκείνη νοικοκυριών χωρίς χρήστες.

Πρόκειται για στατιστική εκτίμηση της επίδρασης στις αγορές και όχι για καταγραφή χρημάτων που εξοικονομήθηκαν από κάθε χρήστη ξεχωριστά. Επίσης, η σύγκριση δεν αποδεικνύει ότι κάθε μεταβολή στη συμπεριφορά των καταναλωτών οφείλεται αποκλειστικά στη φαρμακευτική αγωγή.

Από το 6,3% στο 8,5% μέσα σε έξι μήνες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η χρήση των συγκεκριμένων θεραπειών.

Τον Φεβρουάριο του 2026, το 6,3% των βρετανικών νοικοκυριών περιλάμβανε τουλάχιστον ένα άτομο που χρησιμοποιούσε φάρμακα GLP-1. Μέχρι τον Αύγουστο, το ποσοστό είχε ανέλθει στο 8,5%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου 2,6 εκατομμύρια ενήλικοι στη Βρετανία χρησιμοποιούσαν τις συγκεκριμένες θεραπείες κατά την περίοδο της έρευνας.

Σημαντική είναι και η αύξηση της χρήσης μεταξύ των ανδρών. Ο αριθμός τους εκτιμάται ότι σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε έξι μήνες, από 440.000 τον Φεβρουάριο σε 830.000 τον Αύγουστο.

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν πλέον το 32% των χρηστών, έναντι 23% στις αρχές της περιόδου.

Παράλληλα, η διάθεση φαρμάκων σε μορφή δισκίου στη βρετανική αγορά φαίνεται να διευκολύνει την πρόσβαση για ορισμένους ασθενείς που δεν επιθυμούν ενέσιμη θεραπεία.

Η Worldpanel εκτιμά ότι το ποσοστό των βρετανικών νοικοκυριών με τουλάχιστον έναν χρήστη GLP-1 θα ξεπεράσει το 10% μέσα στο 2027.

Ποια προϊόντα χάνουν και ποια κερδίζουν

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται σε κατηγορίες προϊόντων που συνδέονται με την παρορμητική κατανάλωση.

Οι δαπάνες για αλκοόλ και πατατάκια στα νοικοκυριά με χρήστες GLP-1 εμφανίζουν μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με τα νοικοκυριά χωρίς χρήστες, με τη διαφορά να φθάνει περίπου το 15%.

Αντίθετα, ορισμένες κατηγορίες τροφίμων εμφανίζουν αύξηση της ζήτησης.

Ενδεικτικά, οι αγορές κατεψυγμένων έτοιμων γευμάτων αυξήθηκαν κατά 30% σε όγκο μεταξύ των χρηστών, στοιχείο που οι ερευνητές συνδέουν με την προτίμηση σε εύκολες λύσεις και ελεγχόμενες μερίδες.

Αύξηση καταγράφηκε επίσης στις δαπάνες για ζεστή σοκολάτα και ροφήματα βύνης, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 22%.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η χρήση των φαρμάκων δεν οδηγεί απαραίτητα σε ομοιόμορφη μείωση της κατανάλωσης όλων των προϊόντων. Αντίθετα, φαίνεται να μεταβάλλει τις προτιμήσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές κατανέμουν τις δαπάνες τους.

Περισσότερα χρήματα σε καλλυντικά και ένδυση

Σύμφωνα με τη Worldpanel, τα νοικοκυριά με χρήστες GLP-1 δαπάνησαν συνολικά 78 εκατομμύρια λίρες περισσότερες από τις αναμενόμενες για προϊόντα υγείας και προσωπικής φροντίδας κατά το πρώτο έτος μετά την έναρξη της χρήσης.

Επιπλέον, το 30% των χρηστών ανέφερε ότι αύξησε τις δαπάνες του για ένδυση και υπόδηση.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι μέρος της μεταβολής στις δαπάνες για τρόφιμα συνοδεύεται από αλλαγές και σε άλλους τομείς της κατανάλωσης.

Ωστόσο, τα στοιχεία δεν επιτρέπουν να υπολογιστεί με ακρίβεια ποιο μέρος των χρημάτων που δεν δαπανώνται στα τρόφιμα κατευθύνεται σε άλλες αγορές.

Από την ιατρική θεραπεία στην οικονομία

Τα φάρμακα GLP-1 μιμούνται τη δράση ορμονών που συμμετέχουν στη ρύθμιση της όρεξης και του σακχάρου. Ορισμένα σκευάσματα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, ενώ άλλα έχουν εγκριθεί για τη διαχείριση του σωματικού βάρους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η αυξανόμενη χρήση τους έχει ήδη δημιουργήσει μια μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη φαρμακευτική αγορά.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές φαρμάκων στον κόσμο έχουν μπει σε μια κούρσα δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να προλάβουν την ένταξη δικών τους σκευασμάτων, κατά της παχυσαρκίας στη διεθνή αγορά.

Η έρευνα δημοσιοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το Reuters και το εξειδικευμένο βρετανικό μέσο The Grocer.