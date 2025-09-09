Για πρώτη φορά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνέστησε την ένταξη της νέας γενιάς φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων του, ο οποίος ενημερώνεται κάθε δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, προστέθηκαν η σεμαγλουτίδη – το δραστικό συστατικό των σκευασμάτων Ozempic και Wegovy της δανέζικης Novo Nordisk, η ντουλαγλουτίδη, η λιραγλουτίδη και η τιρζεπατίδη, που χρησιμοποιείται στο Mounjaro της Eli Lilly.

Τα φάρμακα αυτά, που αρχικά αναπτύχθηκαν για τον διαβήτη, ενισχύουν τη δράση της ορμόνης GLP-1 και έχουν δείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους. Σήμερα θεωρούνται από τους ειδικούς ως σημαντική θεραπευτική πρόοδος, παρά το υψηλό κόστος τους, το οποίο σε ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια τον μήνα.

Ο ΠΟΥ εξέφρασε ανησυχία ότι οι υψηλές τιμές περιορίζουν την πρόσβαση στα σκευάσματα, ιδιαίτερα για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, και κάλεσε για προώθηση των γενόσημων εκδοχών ώστε να μειωθεί το κόστος. Ο ερευνητής φαρμακολογίας Άντριου Χιλ, από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, εκτίμησε ότι η σεμαγλουτίδη θα μπορούσε να παραχθεί στην Ινδία με κόστος μόλις 4 δολάρια τον μήνα, όταν λήξει η πατέντα της το 2026 σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Ινδία και η Κίνα.

Η σημασία της απόφασης είναι μεγάλη, καθώς η παχυσαρκία συνδέθηκε με 3,7 εκατομμύρια θανάτους το 2021, περισσότερους από όσους προκάλεσαν συνολικά η ελονοσία, η φυματίωση και το AIDS. Σήμερα, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από παχυσαρκία, ενώ περισσότεροι από 800 εκατομμύρια ζουν με διαβήτη.

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στο JAMA, τα φάρμακα αυτά φαίνεται να μειώνουν κατά 40% τον κίνδυνο νοσηλείας ή πρόωρου θανάτου σε ασθενείς με καρδιακά προβλήματα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία τους για τη δημόσια υγεία.