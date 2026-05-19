Άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και διεύρυνση της διαφοράς της από τη δεύτερη, Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με το «Βαρόμετρο Τάσεων» του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL/n-tv, η AfD κερδίζει μία μονάδα και φθάνει στο 28%, ενώ η Ένωση παραμένει στο 22%. Στην τρίτη θέση ακολουθούν οι Πράσινοι με 14% (-1), ενώ το SPD παραμένει στο 12% και στην τέταρτη θέση, μόλις μία μονάδα πάνω από την Αριστερά, η οποία μένει στο 11%.

Η AfD ξεπερνάει όμως για πρώτη φορά την Ένωση και στο ερώτημα σχετικά με το ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα της Γερμανίας: βρίσκεται στο 15% (+1), με τα CDU/CSU στο 13% (-1). «Κανένα κόμμα», απαντά ωστόσο το 53% στην ίδια ερώτηση, ενώ αυξάνεται και η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% (+1) να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο και αντίθετη άποψη να εκφράζει μόλις το 14%.

Το συντριπτικό 82% των ερωτηθέντων αναφέρει επίσης την οικονομία ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της Γερμανίας για το τρέχον έτος, με το 42% να κάνει λόγο για δυσαρέσκεια από τους πολιτικούς και το 33% να εκφράζει ανασφάλεια για τα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, συντάξεων και εργασίας. Στο ερώτημα, εάν ο καγκελάριος φροντίζει επαρκώς για την οικονομία, το 80% απαντά αρνητικά και θετικά μόνο το 16%.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (63%) απαντά επίσης θετικά στο ερώτημα εάν θα πρέπει να παραταθεί η ισχύς της έκπτωσης του φόρου στα καύσιμα, με το 33% να απαντά αρνητικά. Υπέρ της παράτασης του μέτρου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως το τέλος Ιουνίου, έχει ταχθεί ήδη και ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και αρχηγός του συγκυβερνώντος CSU, Μάρκους Ζέντερ.

