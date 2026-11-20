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Επιβράδυνση της βραχυπρόθεσμης οικονομικής δυναμικής στην Κύπρο καταγράφει ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) για τον Οκτώβριο του 2026, παρά τη διατήρησή του σε θετικό έδαφος. Σύμφωνα με τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία, ο δείκτης παρουσίασε ετήσια αύξηση μόλις 0,18%, έπειτα από τη σταδιακή βελτίωση που είχε σημειωθεί τους προηγούμενους μήνες.

Η εξέλιξη υποδηλώνει ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας παραμένουν συγκρατημένα θετικές, σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Στήριξη από ακίνητα και λιανικό εμπόριο

Θετική συμβολή στην πορεία του δείκτη είχαν επιμέρους τομείς της εγχώριας οικονομίας, κυρίως η αγορά ακινήτων και το λιανικό εμπόριο, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδείξεις ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, οι αυξημένες πιέσεις στον ενεργειακό τομέα και η υποχώρηση των τουριστικών αφίξεων εξακολουθούν να επηρεάζουν τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές.

Παρά τη θετική πορεία ορισμένων εγχώριων δραστηριοτήτων, η επιβράδυνση του ΣΠΟΔ καταδεικνύει ότι η οικονομία αντιμετωπίζει προκλήσεις, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν τη δυναμική της το επόμενο διάστημα.