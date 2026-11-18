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Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας, εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς αβεβαιότητας, των αναταράξεων στις εμπορικές οδούς και του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας την Τετάρτη στο 4ο Greece–Cyprus Strategic Horizons Forum, στη Λευκωσία, τόνισε ότι οι δύο χώρες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τις επενδύσεις, τις επιχειρηματικές συνεργασίες και την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ προανήγγειλε νέες υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» τις επόμενες ημέρες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου–Ελλάδας, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να επισημαίνει ότι οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν ακόμη σημαντικότερη τη συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας.

Όπως ανέφερε, το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και περιορισμένη προβλεψιμότητα, ενώ οι συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου επηρεάζουν τις εμπορικές διαδρομές και επιβαρύνουν το ενεργειακό κόστος.

«Οι ακόμη στενότερες συνεργασίες ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία αποτελούν επιτακτική ανάγκη», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την Κύπρο και την Ελλάδα πυλώνες σταθερότητας, αξιοπιστίας και υπευθυνότητας, σημειώνοντας ότι μέσα από κοινές πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

Οι τρεις προτεραιότητες της Διακυβερνητικής Συνόδου

Αναφερόμενος στη φετινή Διακυβερνητική Σύνοδο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η ατζέντα επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: την ευρωπαϊκή συνεργασία, την τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτική προστασία.

Η πρώτη προτεραιότητα αφορά την αξιοποίηση της εμπειρίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της ανάληψης της αντίστοιχης Προεδρίας από την Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν οριζόντια σχεδόν όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής.

Υπενθύμισε ότι κατά το πρόσφατο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Δουβλίνο συζητήθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, με παράλληλη αναγνώριση των κοινωνικών κινδύνων.

«Οι χώρες μας θα πρέπει να πρωτοπορήσουν σε αυτόν τον τομέα, να αξιοποιήσουμε τις όποιες ευκαιρίες προσφέρονται, αλλά και να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τις κοινωνίες μας», ανέφερε.

Για την πολιτική προστασία, σημείωσε ότι στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και η καλύτερη προετοιμασία των δύο χωρών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Έρχονται νέες υπηρεσίες στον Ψηφιακό Πολίτη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης», η οποία αναπτύχθηκε στην Κύπρο με τη συνδρομή της Ελλάδας και επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά έγγραφα μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας έχει ενεργοποιηθεί η αμοιβαία αναγνώριση ψηφιακών ταυτοτήτων και αδειών οδήγησης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης προανήγγειλε περαιτέρω επέκταση των δυνατοτήτων της εφαρμογής.

«Τις επόμενες των ημερών θα ανακοινώσουμε και νέες πτυχές που θα προσφέρονται μέσω του Ψηφιακού Πολίτη», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές συνεργασίας για επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι κοινές πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική δραστηριότητα, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Χριστοδουλίδης: Ανάπτυξη άνω του 18% την τελευταία τριετία

Στην πορεία της κυπριακής οικονομίας αναφέρθηκε επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας στοιχεία για τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η σωρευτική οικονομική ανάπτυξη την τελευταία τριετία ξεπερνά το 18%, ενώ στον ιδιωτικό τομέα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 60.000 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ποσοστό ανεργίας έχει περιοριστεί κάτω από το 4%, ενώ η Κύπρος έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα Α για πρώτη φορά μετά το 2011.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Όπως εξήγησε, η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, οι κυβερνητικές πολιτικές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες, στη νέα γενιά και στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Ελλάδα και Κύπρος: Ενίσχυση των οικονομικών δεσμών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι αποτελούν σημαντική βάση για περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας.

Η Ελλάδα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κύπρου στον τομέα των εισαγωγών, ενώ επιχειρήσεις των δύο χωρών συνεργάζονται σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και η τεχνολογία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ακόμη ότι η παρουσία ελληνικών τραπεζικών ομίλων στην Κύπρο διευρύνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ανάπτυξης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η σημασία των ετήσιων Διακυβερνητικών Συνόδων

Αναφερόμενος στη θεσμοθέτηση των Διακυβερνητικών Συνόδων, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η σχετική συμφωνία είχε επιτευχθεί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μάρτιο του 2023.

Όπως ανέφερε, οι ετήσιες Σύνοδοι αποτελούν πλέον έναν οργανωμένο μηχανισμό συντονισμού και υλοποίησης κοινών δράσεων.

Υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συνεργασία έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα στον εκσυγχρονισμό του κράτους, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε, τέλος, την προσδοκία ότι πρωτοβουλίες όπως το Greece–Cyprus Strategic Horizons Forum θα συμβάλουν στη μετατροπή των στενών πολιτικών σχέσεων Αθήνας και Λευκωσίας σε παραγωγικές συνεργασίες, νέες επενδύσεις και περισσότερες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και πολίτες.

ΚΥΠΕ