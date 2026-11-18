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Προειδοποίηση προς τη Γαλλία και άλλες υπερχρεωμένες χώρες της Ευρωζώνης για την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), επισημαίνοντας ότι η διατήρηση υψηλών ελλειμμάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού. Στην έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι οι αγορές ομολόγων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας, δίνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι δεν προτίθεται να παρέμβει άμεσα για τη στήριξη μεμονωμένων κρατών.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η Γαλλία, με δημόσιο χρέος που έφτασε το 119% του ΑΕΠ στα μέσα του 2026 και δημοσιονομικό έλλειμμα που προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 5,5% του ΑΕΠ για το σύνολο του έτους.

Η πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος, έχει οδηγήσει τους επενδυτές να απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για τη διακράτηση γαλλικών κρατικών ομολόγων.

Σύμφωνα με το Reuters, η εξέλιξη έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο παρέμβασης της ΕΚΤ στις αγορές, με την κεντρική τράπεζα να επιμένει ότι η στήριξη ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους δεν αποτελεί από μόνη της αρμοδιότητά της.

ΕΚΤ: Οι αγορές μπορούν να επιβάλουν δημοσιονομική πειθαρχία

Στην εξαμηνιαία έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμός πίεσης προς τις κυβερνήσεις για την εφαρμογή συνετών δημοσιονομικών πολιτικών.

«Η πειθαρχία της αγοράς μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των ευπαθειών, παρέχοντας σήματα μέσω των τιμών, τα οποία ενθαρρύνουν συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και έγκαιρες διορθωτικές παρεμβάσεις», αναφέρει.

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού ενδέχεται να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο, ιδιαίτερα σε οικονομίες με υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους.

Καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις, οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους αυξάνονται, επιβαρύνοντας τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ενισχύσει τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους και να οδηγήσει σε περαιτέρω απομάκρυνση επενδυτών.

Γαλλία: Στο 5,5% το έλλειμμα, τρίτο υψηλότερο χρέος στην Ευρωζώνη

Η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας αποτελεί ιδιαίτερη πηγή προβληματισμού για την ΕΚΤ.

Με το δημόσιο χρέος στο 119% του ΑΕΠ στα μέσα του 2026, η χώρα καταγράφει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό χρέους στην Ευρωζώνη, μετά την Ελλάδα και την Ιταλία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να ανέλθει στο 5,5% του ΑΕΠ το 2026, το υψηλότερο μεταξύ των 21 κρατών μελών της Ευρωζώνης.

Η πολιτική αστάθεια έχει δυσχεράνει τις προσπάθειες περιορισμού των δημοσίων δαπανών και εφαρμογής μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ γαλλικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων αντανακλά ανησυχίες που συνδέονται ειδικά με τη Γαλλία.

Μέρος της αυξημένης επιφυλακτικότητας των επενδυτών αποδίδεται και στην πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Ακόμη και εάν τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της χώρας παραμείνουν σταθερά, οι συνθήκες χρηματοδότησης ενδέχεται να επιδεινωθούν, αυξάνοντας τη δημοσιονομική ευπάθεια.

Καθυστερεί η δημοσιονομική εξυγίανση

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση έχει καθυστερήσει σε ορισμένες υπερχρεωμένες χώρες της Ευρωζώνης.

Η ανάγκη για διορθωτικές παρεμβάσεις γίνεται μεγαλύτερη καθώς οι αγορές κρατικών ομολόγων προσελκύουν επενδυτές που αντιδρούν ταχύτερα στις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, οι εκδόσεις κρατικών τίτλων στην Ευρωζώνη έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από την περίοδο της πανδημίας, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση κεφαλαίων.

Οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των κυβερνήσεων συμπίπτουν με την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και τη διατήρηση υψηλών επιτοκίων.

Αποτέλεσμα είναι αρκετές χώρες να αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερο κόστος αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων υποχρεώσεών τους.

Ανταγωνισμός για κεφάλαια από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πρόσθετες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους δημιουργούν και οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, επιχειρήσεις που επενδύουν σημαντικά ποσά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI) αντλούν ολοένα περισσότερα κεφάλαια και από τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.

Οι εκτεταμένες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικές υποδομές αυξάνουν τη ζήτηση για χρηματοδότηση, δημιουργώντας πρόσθετο ανταγωνισμό με τις κυβερνήσεις που επιδιώκουν να εκδώσουν κρατικό χρέος.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να δυσκολέψει την πρόσβαση ορισμένων κρατών στις αγορές κεφαλαίων ή να αυξήσει το κόστος δανεισμού τους.

Προειδοποίηση για hedge funds και ξένους επενδυτές

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η ΕΚΤ στη μεταβολή της σύνθεσης των επενδυτών στις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης.

Οι ξένοι επενδυτές και τα επενδυτικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds) αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη παρουσία, εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των αγορών σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι ξένοι επενδυτές τείνουν να αποσύρουν ευκολότερα τα κεφάλαιά τους όταν επικρατεί αναταραχή.

Παράλληλα, η αυξημένη παρουσία επενδυτών με υψηλή μόχλευση μπορεί να ενισχύσει απότομες μεταβολές στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, επιταχύνοντας ενδεχόμενες μαζικές πωλήσεις.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης των πιέσεων από μία υπερχρεωμένη χώρα σε άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Ενέργεια και επιτόκια επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς

Η ΕΚΤ αναφέρεται επίσης στις πρόσθετες δημοσιονομικές πιέσεις που προκαλούν οι υψηλές τιμές της ενέργειας.

Οι κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής ακρίβειας.

Ωστόσο, η διατήρηση τέτοιων μέτρων για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να επιβαρύνει τους κρατικούς προϋπολογισμούς και να περιορίσει τα διαθέσιμα περιθώρια δημοσιονομικής παρέμβασης.

Παράλληλα, ο υψηλός πληθωρισμός έχει οδηγήσει την ΕΚΤ σε αυξήσεις επιτοκίων, ενισχύοντας περαιτέρω το κόστος χρηματοδότησης για τις κυβερνήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κεντρική τράπεζα υπογραμμίζει ότι η αυστηρή εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η έγκαιρη δημοσιονομική προσαρμογή και η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τα υψηλά δημόσια χρέη στην Ευρωζώνη.