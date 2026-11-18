Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η αύξηση των εσόδων οφειλόταν κυρίως στην άνοδο των καθαρών εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες και των εσόδων από τόκους δανείων για συναλλαγές με περιθώριο και δανείων προς πελάτες. Στην αύξηση συνέβαλαν επίσης τα κέρδη από τίτλους και συνάλλαγμα, καθώς και η διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο όμιλος επέκτεινε επίσης το οικοσύστημά του με εξαγορές στους τομείς των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Τα βασικά μεγέθη του τριμήνου:

Συνολικά καθαρά έσοδα 910,1 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 81% έναντι 503,6 εκατ. δολαρίων

Καθαρά κέρδη 46,1 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 29% έναντι 35,7 εκατ. δολαρίων

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 254,8 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 148% έναντι 102,8 εκατ. δολαρίων

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,77 δολαρίων, αυξημένα κατά 28% έναντι 0,60 δολαρίων

Σύνολο ενεργητικού 16,6 δισ. δολαρίων, αυξημένο κατά 26% έναντι 13,2 δισ. δολαρίων στις 31 Μαρτίου 2026

«Συνεχίσαμε να υλοποιούμε με επιτυχία τη στρατηγική μας κατά το δεύτερο τρίμηνο», δήλωσε ο Τιμούρ Τουρλόφ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp. «Η πελατειακή μας βάση ξεπέρασε τα 9,2 εκατομμύρια πελάτες, με ανάπτυξη στον τραπεζικό και τον χρηματιστηριακό κλάδο, καθώς και στους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητάς μας. Πρόκειται για καθαρή αύξηση περίπου 1,2 εκατομμυρίων πελατών από τις 31 Μαρτίου 2026».

Ο κλάδος των χρηματιστηριακών υπηρεσιών είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα καθαρά κέρδη του ομίλου κατά το τρίμηνο, με τον αριθμό των χρηματιστηριακών πελατών να φτάνει τους 907.000, από 858.000 στις 31 Μαρτίου 2026. Ανά γεωγραφική περιοχή, η ευρωπαϊκή δραστηριότητα του ομίλου είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη συνεισφορά στα έσοδα από χρηματιστηριακές υπηρεσίες κατά το τρίμηνο.

«Οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες παραμένουν στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας και η Ευρώπη είναι μία από τις βασικές χρηματιστηριακές αγορές του ομίλου», δήλωσε ο Ευγκένι Τιάπκιν, διευθύνων σύμβουλος της Freedom στην Ευρώπη. «Τα έσοδά μας από χρηματιστηριακές υπηρεσίες αυξήθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που αποτυπώνει την πρόοδο που σημειώνουμε στις ευρωπαϊκές αγορές. Έχοντας θέσει αυτές τις βάσεις, είμαστε σε ισχυρή θέση για να περάσουμε στην επόμενη φάση ανάπτυξής μας».

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Freedom Holding Corp. συνέχισε να επεκτείνει το οικοσύστημά της και τη διεθνή της παρουσία. Στις 22 Ιουλίου 2026, ο όμιλος εξαγόρασε τη Wallet Solutions OÜ, έναν πάροχο υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Εσθονία, για να ενισχύσει τις δυνατότητές του στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και να εντάξει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων στο οικοσύστημά του. Στις 9 Σεπτεμβρίου, η Freedom Kazakhstan Ltd., θυγατρική του ομίλου, απέκτησε ποσοστό 60% στη Bilim Group Ltd LLP, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο Καζακστάν και την Κεντρική Ασία, με στόχο την ένταξη των υπηρεσιών της στο οικοσύστημα της Freedom.

Η Freedom Finance Europe Limited, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη παρέχοντας τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες της Freedom, ήταν μία από τις πέντε εταιρείες του ομίλου για τις οποίες η S&P Global Ratings αναθεώρησε τις προοπτικές της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης από σταθερές σε θετικές στις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

«Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το πλάνο που έχουμε θέσει: να επεκτείνουμε το οικοσύστημά μας, να ενισχύσουμε τον ισολογισμό μας και να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις με τους πελάτες που μας εμπιστεύονται», πρόσθεσε ο Timur Turlov.

*Οι επενδύσεις ενέχουν πάντα κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου σας. Οι προηγούμενες αποδόσεις ή οι προβλέψεις δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα. Κάντε τη δική σας έρευνα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επένδυση. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις.