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Η Freedom, ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός βραχίονας της Freedom Holding Corp.,απέσπασε δύο βραβεία στα Finance Magnates Awards 2026, «Best Brokerage Services Provider 2026» και «Best Multi-Asset Investment Provider 2026».

Τα βραβεία διοργανώνονται από το Finance Magnates, μια διεθνή πλατφόρμα ενημέρωσης, έρευνας και εκδηλώσεων για τον χρηματοοικονομικό κλάδο. Αναδεικνύουν εταιρείες για τα επιτεύγματα, τη συμβολή και τον αντίκτυπό τους στους τομείς των χρηματιστηριακών υπηρεσιών, του fintech, των πληρωμών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι νικητές ανακοινώθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 2026 κατά την τελετή απονομής των Finance Magnates Awards στη Λεμεσό της Κύπρου.

Και τα δύο βραβεία απονεμήθηκαν στο σκέλος B2B της διοργάνωσης, το οποίο αναδεικνύει εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, τεχνολογία και υποδομές στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Το βραβείο «Best Multi-Asset Investment Provider» απονεμήθηκε στην κατηγορία Institutional Trading, η οποία αφορά εταιρείες που εξυπηρετούν θεσμικούς φορείς της αγοράς. Το βραβείο «Best Brokerage Services Provider» απονεμήθηκε στην κατηγορία Tech for Brokers, η οποία αφορά εταιρείες που υποστηρίζουν χρηματιστηριακές εταιρείες με τεχνολογία, υποδομές, υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου και λύσεις πληρωμών.

Η Freedom παρέχει χρηματιστηριακές υποδομές και υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Μέσω της λύσης White Label, τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και family offices μπορούν να ξεκινήσουν να παρέχουν χρηματιστηριακές υπηρεσίες με το δικό τους εμπορικό σήμα, μέσα σε έναν έως τρεις μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Η λύση συγκεντρώνει τις λειτουργίες front, middle και back office σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η Freedom παρέχει επίσης υπηρεσίες prime brokerage, όπως εκτέλεση συναλλαγών, θεματοφυλακή, υποβολή αναφορών στις εποπτικές αρχές και τεχνική υποστήριξη 24/7. Οι θεσμικοί πελάτες έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 45 χρηματιστήρια παραγώγων, δυνατότητα σύνδεσης μέσω FIX API και υπολογισμό των απαιτήσεων περιθωρίου σε επίπεδο χαρτοφυλακίου (portfolio margining).

Κατά την παραλαβή των δύο βραβείων, ο Vitalii Zvonar, Chief Product Officer του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού βραχίονα της Freedom, δήλωσε:

«Στη Freedom πιστεύουμε ότι τα σύνορα δεν πρέπει να περιορίζουν τις επενδυτικές ευκαιρίες. Είτε πρόκειται για μετοχές και ομόλογα είτε για άλλα επενδυτικά μέσα, η αποστολή μας είναι απλή: να προσφέρουμε στους πελάτες και στους θεσμικούς συνεργάτες μας την πρόσβαση, τα εργαλεία και τη σιγουριά που χρειάζονται για να πετύχουν στις διεθνείς αγορές. Οι αγορές θα είναι πάντα απρόβλεπτες. Η ποιότητα των χρηματιστηριακών υπηρεσιών που λαμβάνετε, όμως, πρέπει να παραμένει σταθερή.»

Οι δύο διακρίσεις αναδεικνύουν τη σταθερή δέσμευση της Freedom να προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προηγμένη τεχνολογία για την παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών και πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς πελάτες σε όλη την Ευρώπη.