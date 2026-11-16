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Ύποπτος και για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας, Χριστάκη Παπαδόπουλου, είναι ο 55χρονος, ιδιοκτήτης πρακτορείου στοιχημάτων, ο οποίος φέρεται να πυρπόλησε και το όχημα του συζύγου της πρώην συμβίας του.

Ο 55χρονος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο και χθες τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Τα κίνητρα του 55χρονου φέρονται να είναι εκδικητικά, ενώ στο μικροσκόπιο του ΤΑΕ Λάρνακας, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, βρίσκονται αρκετοί άλλοι εμπρησμοί που διαπράχθηκαν στο παρελθόν και σχετίζονται με το περιβάλλον του υπόπτου.

Η σύλληψη του 55χρονου έγινε κατορθωτή στις 14 Νοεμβρίου έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών. Το ΤΑΕ Λάρνακας, συνεργάστηκε με την Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) και διεξήγαγαν συντονισμένη επιχείρηση.

Ο 55χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για δύο εμπρησμούς οχημάτων και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Η πρώτη εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου και στόχος ήταν ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας. Συγκεκριμένα πυρπολήθηκε όχημα εγγεγραμμένο στη σύζυγό του, το οποίο βρισκόταν στο γκαράζ του σπιτιού τους. Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο. Σημειώνεται πως ο Χριστάκης Παπαδόπουλος υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην ΑΔΕ Λάρνακας και αφυπηρέτησε το 2014. Εκτιμάται πως η κακόβουλη ενέργεια, με φερόμενο δράστη τον 55χρονο, σχετίζεται με υποθέσεις που διερευνούσε ο κ. Παπαδόπουλος ενόσω υπηρετούσε στην ΑΔΕ Λάρνακας.

Ο δεύτερος εμπρησμός διαπράχθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 12 Νοεμβρίου και στόχος ήταν ο 61χρονος νυν σύζυγος της πρώην συμβίας του 55χρονου. Η φωτιά στο όχημα, που βρισκόταν σε χωράφι κοντά στην οικία του 61χρονου, έγινε αντιληπτή στις 9:30 το βράδυ της Πέμπτης. Επί τόπου έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κατέσβησαν την πυρκαγιά, η οποία, ωστόσο, πρόλαβε να καταστρέψει ολοσχερώς το όχημα. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας εντόπισαν εμπρηστική λωρίδα στη σκηνή.

Σημειώνεται πως στο παρελθόν πρόσωπα από το περιβάλλον της πρώην συζύγου του 55χρονου έκαναν αρκετές καταγγελίες για εγκληματικές ενέργειες σε βάρος τους, οι οποίες θα τεθούν εκ νέου στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας για να διαφανεί εάν σχετίζεται ο ύποπτος.