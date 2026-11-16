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Το Jeep Avenger συνεχίζει να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εμπορικές επιτυχίες της αμερικανικής μάρκας στην Ευρώπη. Μόλις τρία χρόνια μετά την παρουσίαση του, το μικρότερο μοντέλο της γκάμας έφτασε τις 300.000 παραγγελίες, επιβεβαιώνοντας ότι η επιλογή της Jeep να δημιουργήσει ένα SUV προσαρμοσμένο στις ευρωπαϊκές ανάγκες αποδίδει καρπούς. Το Avenger παρουσιάστηκε το 2023 και σήμερα διατίθεται σε περισσότερες από 70 αγορές παγκοσμίως. Σύμφωνα με την εταιρεία, κατέχει ισχυρή θέση στην κατηγορία B-SUV στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πορεία του στην Ιταλία, όπου αναδεικνύεται στο δημοφιλέστερο SUV και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση συνολικά στην αγορά, ανεξαρτήτως κατηγορίας και συστήματος κίνησης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου το 60% των πωλήσεων αφορά εξηλεκτρισμένες εκδόσεις. Το ποσοστό αποτυπώνει τη σημασία που αποκτούν οι υβριδικές και ηλεκτρικές επιλογές για τους αγοραστές, ενώ η Jeep εξακολουθεί να προσφέρει και λύση με συμβατικό βενζινοκινητήρα. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, το Avenger έχει μήκος λίγο μεγαλύτερο από τέσσερα μέτρα. Οι compact διαστάσεις του το καθιστούν πρακτικό στην πόλη, ενώ η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος διατηρούν στοιχεία της παραδοσιακής ταυτότητας Jeep.

Η ανανέωση που παρουσιάστηκε τον Μάιο έφερε βελτιώσεις στην εμφάνιση και στην ποιότητα των εσωτερικών επιφανειών, καθώς και νέους χρωματισμούς Bamboo και Forest. Στον εξοπλισμό προστέθηκαν προηγμένοι προβολείς LED matrix και σύστημα καμερών που δημιουργεί ψηφιακή περιμετρική εικόνα 360 μοιρών, διευκολύνοντας τους ελιγμούς στάθμευσης και την κίνηση σε δύσκολα περάσματα.

Η γκάμα περιλαμβάνει βενζινοκίνητη έκδοση με χειροκίνητο κιβώτιο, e-Hybrid, αμιγώς ηλεκτρική επιλογή με αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα καθώς και τετρακίνητη έκδοση 4xe. Έτσι, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει την τεχνολογία που του ταιριάζει ανάλογα με τις διαδρομές και τις προτεραιότητές του. Ξεχωριστή θέση κατέχει η Avenger 4xe, με συνδυαστική ισχύ 145 ίππων, εξηλεκτρισμένο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και πρόσθετο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Σύμφωνα με τη Jeep, μπορεί να αντιμετωπίσει κλίσεις 40% σε χαλίκι, ενώ το σύστημα Selec-Terrain προσαρμόζει την απόκριση και τον έλεγχο πρόσφυσης στις συνθήκες του εδάφους. Διατίθεται επίσης σύστημα ελεγχόμενης κατάβασης.

Η εμπορική επιτυχία του Avenger έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Jeep, καθώς το μοντέλο προσελκύει νεότερους οδηγούς διευρύνοντας το παραδοσιακό κοινό της. Παράλληλα, οι 300.000 παραγγελίες το φέρνουν πιο κοντά στο ιστορικό ορόσημο των 610.000 μονάδων που πέτυχε το Renegade σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Το πετυχημένο μοντέλο της Jeep μπορείτε να δείτε και να οδηγήσετε από τους εκθεσιακούς χώρους της CiC Automasterts σε όλες τις πόλεις.